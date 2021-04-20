Apple презентовала новое поколение iPad Pro в двух размерах. Теперь планшет такой же мощный, как компьютер

Новые iPad Pro работают на процессоре M1 — это первый чип Apple, разработанный специально для Mac. Поэтому планшет теперь мощный, как компьютер. Как говорят в Apple, это самый быстрый планшет на рынке и по вычислительным способностям обгоняет даже многие компьютеры. Максимальный объем накопителя составит 2 ТБ, а порт USB-C получил поддержку Thunderbolt 4.

Внешне новое поколение iPad Pro практически не изменилось. Планшеты имеют диагональ 11 и 12,9 дюймов. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED, которая лишена недостатков привычных OLED-экранов — в Apple практически перепридумали эту технологию. Яркость дисплеев Liquid Retina XDR составляет 1000 нит.

iPad Pro нового поколения выполнены из 100% переработанного алюминия, имеют вес по 700 грамм и могут работать на одной подзарядке целые сутки. Еще одна новинка — сверхширокоугольная камера в 12 мегапикселей.

Младшая модель iPad Pro обойдется в 799 долларов, старшая — 1 099. Предзаказ откроется 30 апреля, в продаже новые планшеты от Apple появятся во второй половине мая.