Apple презентовала AirTag — брелок для отслеживания местонахождения (любых!) вещей

Благодаря AirTag можно отслеживать любые вещи — например, ключи или кошелек. Новая функция точного местонахождения, работающая на базе приложения «Локатор» поможет iPhone указать направление на брелок с помощью дополненной реальности, акселлерометра и чипа UWB.

Также в Apple позаботились о конфиденциальности, добавив функцию защиты от отслеживания. Данные о местонахождении брелка никуда не передадутся — только пользователю на его iPhone.

Один брелок AirTag обойдется в 29 долларов, комплект из четырех — 99. Он будет доступен в продаже с 30 апреля.