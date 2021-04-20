Apple презентовала iMac в шести новых цветах

Новый iMac полностью разработан под процессор M1 — это первый чип Apple, разработанный специально для Mac. Чип гораздо более энергоемкий и работает удивительно тихо — в компании уверяют, что человеческое ухо практически не слышит этот шум. Компьютер должен стать незаметным, считают в Apple, поэтому новый iMac толщиной в 11,5 миллиметра. Увеличен и дисплей — теперь он 24 дюйма и умещает в себе 11,3 миллиона пикселей Retina 4,5К.

Камера, микрофон и динамики также выведены на совершенно новый уровень. Камера 1080p HD отлично работает при слабом освещении. Динамиков сразу шесть — они поддерживают звук Dolby Atmos, а микрофоны записывают почти студийный звук — система будет отсекать шум и слышать друг друга будет намного лучше.