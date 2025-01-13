С января россияне по-новому платят многие налоги — максимально просто объясняем, что изменилось

Расширенная шкала НДФЛ, «семейный кеэшбэк», туристический налог — все это части большой налоговой реформы, положения которой вступили в силу с января 2025 года. Изменения коснулись очень многих: от высокооплачиваемых руководителей до небогатых родителей и от блогеров-миллионников до содержателей хостелов. Коротко и, главное, понятно объясняем кому и сколько теперь придется платить. И нужно ли прилагать какие-то дополнительные усилия, чтобы не вызвать вопросы со стороны ФНС.
Изменение 1: Прогрессивная шкала НДФЛ
Изменение 2: Семейная налоговая выплата
Изменение 3: Повышение налога на прибыль
Изменение 4: Туристический налог
Изменение 5: НДС для тех компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения
Изменение 6: Амнистия за дробление бизнеса
Изменение 7: Новые ставки налога на недвижимость
Изменение 8: Повышение налоговых вычетов на детей
Изменение 1: Прогрессивная шкала НДФЛ
Что изменилось: Пожалуй, самая широко обсуждавшаяся часть налоговой реформы. Еще в 2024 году у НДФЛ было две ступени: подавляющее большинство работников платило 13%; те же, чьи доход превышали 5 млн рублей в год отчисляли уже 15%. Теперь у этого налога пять ступеней:
- 13% для доходов менее 2,4 млн рублей в год (менее 200 тысяч в месяц);
- 15% для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год (200–415 тысяч в месяц);
- 18% для доходов от 5 до 20 млн рублей в год (415 тысяч–1,67 млн в месяц);
- 20% для доходов от 20 до 50 млн рублей в год (1,67–4,17 млн в месяц);
- 22% для доходов выше 50 млн в год (более 4,17 млн в месяц).
Следует помнить: Изменения не коснутся большинства доходов от продажи имущества, ценных бумаг и криптовалют (а вот на доходы от майнинга будет распространяться новая пятиступенчатая шкала). То есть, сбывая акции, доли в компаниях, ценные бумаги и некоторое имущество, россиянин по-прежнему должен заплатить 13% от полученной прибыли, если она составляет меньше 2,4 млн рублей. Если же удалось заработать больше, то налог составит 15% без дальнейших градаций. То же самое касается налога на доход от банковских вкладов.
В России действует закон, согласно которому человек, купивший недвижимость и продавший ее в течение пяти лет, должен заплатить налог с дохода, который он при этом получил. К примеру, если квартира была куплена в 2020 году за 7 млн рублей, а продана в 2024-м за 8 млн, государству придется отдать 13% от разницы между эти двумя сделками, то есть 130 тысяч рублей (8 млн — 7 млн = 1 млн * 13%). Если между покупкой и продажей прошло больше времени, то налог платить не нужно. Если квартира была не куплена, а унаследована, то НДФЛ при ее продаже «обнуляется» уже через 3 года.
Что нужно сделать: Ничего. Расчет суммы НДФЛ с зарплаты будет, как и раньше, производиться профессиональными бухгалтерами. Те, кого коснется повышенный размер налога на доходы, узнают об этом по изменившемуся размеру зарплаты (если работодатель не компенсирует повышение ставки) и из справки о доходах, если будет получать ее в бухгалтерии или на сайте налогоплательщика.
Юлия Загинайко
Юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»:
С 1 января 2025 года изменяются условия применения льготы при продаже долей и акции. До конца 2024 года доход от продажи долей и акций компаний освобождался от НДФЛ при сроке непрерывного владения ими более 5 лет.
Теперь освобождение от НДФЛ даже при 5-летнем владении смогут применять только:
- Налоговые резиденты РФ;
- Только в отношении дохода от продажи долей и акций, не превышающего 50 млн рублей. Доход сверх указанного лимита облагается НДФЛ по ставке 15%.
Изменение 2: Семейная налоговая выплата
Что изменилось: С 2025 года в налоговом законодательстве России появится понятие «семейная налоговая выплата» (в СМИ ее часто называют «семейным кешбэком»). Ее смогут получить родители двух (или большего количества) детей, если доходы их семьи не превышают 1,5 прожиточных минимума в пересчете на каждого из членов семьи. Чтобы семья имела право на выплату, должно соблюдаться несколько условий:
- Как минимум двум детям должно быть меньше 18 лет (или меньше 23, если они учатся в вузе на дневном отделении);
- Как уже было сказано, суммарные доходы семьи, не должны превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе из расчета на каждого члена семьи;
- И родители, и дети живут в России и являются налоговыми резидентами страны;
- Родители имеют официальный доход, облагаемый 13% НДФЛ;
- Ни у кого из родителей нет задолженностей по алиментам.
Размер прожиточного минимума отличается в разных регионах. Также он не одинаков для работающих и несовершеннолетних. Так, в Петербурге с 1 января 2025 года он составляет 21069 рубля для людей трудоспособного возраста и 18749 для детей. То есть для семьи из двух родителей и двух детей он чуть превышает 76600 рублей. Если умножить эту сумму на 1,5, то получится чуть меньше 120 тысяч. Соответственно, чтобы претендовать на выплату, совместные доходы обоих родителей (если они живут в Петербурге) не должны превышать 119 тысяч в месяц.
Размер выплаты рассчитывается следующим образом: берется сумма налога, которую родитель заплатил в течении года (по ставке в 13%), и из нее вычитается сумма в 6% от годового дохода. Итог (то есть 7% от дохода) возвращается родителю в качестве налогового «кешбэка».
Таким образом, к примеру мать, одна воспитывающая трех детей, получая 100 тысяч в месяц, сможет претендовать на эту выплату. За год она заработает 1,2 млн рублей, из которых заплатит 13% НДФЛ, или 156 тысяч рублей, налогов. Назад ей удастся вернуть 7% своих доходов, то есть 84 тысячи рублей за год.
Следует помнить: Выплата оформляется ежегодно. То есть «излишки» налогов, уплаченные в 2025 году, можно будет получить только в 2026-м. При этом на размер «кешбэка» не влияют уже полученные налоговые вычеты — за образование детей, лечение, покупку недвижимости и так далее (как получить вычет за детей, Собака.ru подробно рассказывала в этом материале).
Что нужно делать: Подать заявление в Социальный фонд России (СФР) — это можно сделать как придя в отделение фонда (или МФЦ), так и через портал Госуслуг. Сделать это надо в период с 1 июня до 1 октября следующего года. То есть заявление на налоговый «кэшбек» за 2025 год надо будет подать летом – осенью 2026-го. Получить возврат за прошлые годы нельзя.
Изменение 3: Повышение налога на прибыль
Что изменилось: Еще одно глобальное изменение — увеличение налога на прибыль с 20% сразу до 25%. Формально его платят компании, а не обычные граждане, поэтому к нему было приковано много меньше внимания, чем к НДФЛ. Однако размер налога закладывается в конечную цену товаров и услуг, так что повлияет нововведение, так или иначе, на всех.
Следует помнить: Параллельно с повышением налога на прибыль в налоговое законодательство также ввели механизм федерального инвестиционного налогового вычета. Проще говоря, бизнес, который инвестировал в свое развитие, сможет списать до 3% от суммы вложений из налога на прибыль.
Правда, такую возможность получат далеко не все компании. На нее смогут претендовать только бизнесы, работающие в таких сферах как: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме тех, что производят продукты питания, напитки и табачную продукцию), электро- и газоснабжение, IT, телекоммуникации и научные исследования.
Что нужно делать: Правила уведомления государства о размерах прибыли, а также механизм уплаты налога не изменились. Подробнее об условиях получения вычетов из налогов на прибыль можно прочитать здесь.
Изменение 4: Туристический налог
Что изменилось: С 1 января 2025 года в целом ряде регионов страны (по подсчетам ТАСС — в 55 субъектах) заработает туристический налог. Он придет на смену курортному сбору (эксперимент по его введению был признан неудачным), в том числе на территории Петербурга.
Фактически нововведение — это налог на гостиничный бизнес. Сумма уплачивается со стоимости размещения в хостеле или отеле. Ставки налога устанавливаются руководством региона и могут варьироваться в зависимости от времени года и категории номера. Однако даже в пик сезона они не могут выходить за максимальные, установленные в Налоговом кодексе:
- С 2025 года — 1%;
- С 2026 года — 2%;
- С 2027 года — 3%;
- С 2028 года — 4%;
- С 2029 года — 5%.
Следует помнить: У туристического налога есть не только максимальное, но и минимальное значение. Нижняя граница — 100 рублей в сутки с одного номера. К примеру, если номер будет стоить 8 тысяч рублей за ночь, то в 2025-м году налог с него должен был бы составить 80 рублей в сутки, но поскольку существует нижний порог, турист остановившийся в этом номере, вынужден будет заплатить не 80, а 100 рублей за день.
Что нужно делать: Гостям ничего. Туристический налог (в отличие от курортного сбора) платят гостиницы, а не постояльцы. Размер налога просто включат в счет, так же как НДС включается в конечную цену товара.
Изменение 5: НДС для тех компаний, которые работают по упрощенной системе налогообложения
Что изменилось: В 2025 году с серьезными нововведениями столкнутся индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые платят налоги по упрощенной системе налогообложения (в профильных изданиях ее называют УСН). Эта схема позволяет небольшим предприятиям и людям, самостоятельно ведущим свой бизнес, экономить на сложной бухгалтерской отчетности и платить государству только процент с доходов (6%) или с чистой прибыли (15%).
До недавнего времени компании и ИП, которые пользовались УСН, не должны были платить НДС. Однако с 1 января 2025 года такая обязанности у них появилась. Правда, ставка для них может быть существенно ниже (5–7%), чем для тех компаний, которые платят налоги по «стандартной» схеме (20%). Впрочем, если предприниматель выберет такие ставки, то ему придется платить НДС за те товары, которые он сам покупает для ведения бизнеса (в обычной ситуации он может получить вычет и не платить за них налог).
Как и в случае с повышением налога на прибыль, этот шаг властей прямо затронет только бизнес. Однако, вероятно, те, кто должен будет начать платить НДС, включат эти дополнительные расходы в цены на свои товары и услуги.
Следует помнить: От обязанности платить НДС будут освобождены те «упрощенщики», чьи доходы ниже 60 млн рублей за год. При этом важно помнить, что предприниматели и компании вынуждены будут заплатить новый для себя налог уже по итогам 2024 года (если получили доход в 60 млн рублей и больше).
Что нужно делать: Те, кому придется теперь платить НДС, должны будут направлять в налоговые органы специальную декларацию. Подробнее о том, как и когда это надо делать, можно прочитать на сайте ФНС.
Изменение 6: Амнистия за дробление бизнеса
Что изменилось: В конце 2023 — начале 2024 года российские СМИ следили за развитием «дела блогеров». Целый ряд инфлюэнсеров столкнулись с обвинениями в дроблении бизнеса — это когда компания (или ИП), достигнув лимита для работы по упрощенной системе налогообложения, создает еще одно юридическое лицо, фиктивно оформляя на него часть своего бизнеса.
Впрочем, как тогда объясняла Собака.ru Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры», такой прием для экономии на налогах используют далеко не только интернет-звезды. Даже при том, что при определенных условиях он может грозить штрафами, пени и даже уголовными делами.
Теперь бизнесмены, которые использовали такие уловки могут получить «прощение» от ФНС, правда если они вновь соберут свой бизнес в одно юридическое лицо и перейдут на общую систему налогообложения.
Следует помнить: Как уточняется в подробном разборе налоговой реформы от канала юристов по налоговому праву Head Of Tax «амнистия применима только к тем ситуациям дробления бизнеса, при которых целью дробления являлось применение специальных налоговых режимов. В связи с этим амнистироваться не будут случаи, когда целью дробления было применение, например, освобождения по НДС для общепита или налоговых льгот для IT-компаний».
Что нужно делать: Отказаться от дробления бизнеса и перейти на общий режим налогообложения. Отдельно подавать заявлений не нужно — подробности о том, как воспользоваться амнистией можно прочитать на сайте налоговой службы.
Изменение 7: Новые ставки налога на недвижимость
Что изменилось: Наконец, с 1 января 2025 года меняются также предельные ставки на дорогую недвижимость и землю. Так, имущественный налог на постройки и помещения с кадастровой стоимостью выше 300 млн рублей может составить до 2,5% (ранее потолок составлял 2%) — конкретный размер устанавливается региональным законодательством.
За земельный участок стоимостью больше 300 млн рублей придется заплатить налог до 1,5% (раньше предел составлял 0,3%). Налог взимается за те участки, на которых стоит жилье (или которые куплены для его возведения), а также за землю, не используемую в сельскохозяйственной и предпринимательской деятельности.
Следует помнить: Как говорится на сайте налоговой службы, повышенный налог придется платить, в том числе за те участки, которые куплены для жилищного строительства, но используются в коммерческой деятельности.
«Например, в случае выявления использования такого участка с жилым домом в коммерческой деятельности для размещения объектов бытового обслуживания населения, розничной торговли, платных гостевых домов и т.п. предельное значение налоговой ставки составляет 1,5 % как для "прочих" земельных участков», — говорится в сообщении ведомства.
Что надо делать: Ничего правила декларирования такого имущества, равно как и уплаты налога не меняются.
Изменение 8: Повышение налоговых вычетов на детей
Что изменилось: Наконец, с нового года увеличились налоговые вычеты на детей (то есть возможность вернуть часть налогов за тот факт, что вы воспитываете ребенка). Если раньше такой вычет можно было получить только за ту часть года, за которую родитель заработал 350 тысяч рублей, то теперь этот порог увеличен. Теперь вычеты оформляются за ту часть года, в ходе которой было получено 450 тысяч рублей.
Также увеличен и сам размер вычетов для родителей, воспитывающих более одного ребенка:
- На второго ребенка: до 2 800 рублей в месяц (вместо 1400 до 2025 года);
- На третьего ребенка и каждого последующего: до 6 000 рублей в месяц (вместо 3 тысяч до этого);
- На ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна, попечителя или приемного родителя — до 12 000 рублей (вместо 6 тысяч ранее).
Следует помнить: Также появились новые налоговые вычеты. К примеру, для тех, кто сдал нормативы ГТО и получили за это знак отличия (размер вычета 18 тысяч рублей). Получить его можно при условии прохождения диспансеризации.
Что надо делать: Для получения вычетов на детей впервые надо предоставить документы, подтверждающие право на них. Так, как рассказала Собака.ru Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры», с 2025 года работодатель сам оформляет вычиты за детей.
«С 01 января 2025 года стандартный налоговый вычет на детей предоставляется налоговым агентом (работодателем) автоматически при наличии соответствующих сведений. Заявление подавать для этого не требуется. Если налогоплательщик впервые получает такой вычет, то предоставляет документы, подтверждающие право на него», — рассказала она.
Комментарии (0)