С января россияне по-новому платят многие налоги — максимально просто объясняем, что изменилось

Что изменилось: В 2025 году с серьезными нововведениями столкнутся индивидуальные предприниматели и небольшие компании, которые платят налоги по упрощенной системе налогообложения (в профильных изданиях ее называют УСН). Эта схема позволяет небольшим предприятиям и людям, самостоятельно ведущим свой бизнес, экономить на сложной бухгалтерской отчетности и платить государству только процент с доходов (6%) или с чистой прибыли (15%).

До недавнего времени компании и ИП, которые пользовались УСН, не должны были платить НДС. Однако с 1 января 2025 года такая обязанности у них появилась. Правда, ставка для них может быть существенно ниже (5–7%), чем для тех компаний, которые платят налоги по «стандартной» схеме (20%). Впрочем, если предприниматель выберет такие ставки, то ему придется платить НДС за те товары, которые он сам покупает для ведения бизнеса (в обычной ситуации он может получить вычет и не платить за них налог).

Как и в случае с повышением налога на прибыль, этот шаг властей прямо затронет только бизнес. Однако, вероятно, те, кто должен будет начать платить НДС, включат эти дополнительные расходы в цены на свои товары и услуги.

Следует помнить: От обязанности платить НДС будут освобождены те «упрощенщики», чьи доходы ниже 60 млн рублей за год. При этом важно помнить, что предприниматели и компании вынуждены будут заплатить новый для себя налог уже по итогам 2024 года (если получили доход в 60 млн рублей и больше).

Что нужно делать: Те, кому придется теперь платить НДС, должны будут направлять в налоговые органы специальную декларацию. Подробнее о том, как и когда это надо делать, можно прочитать на сайте ФНС.