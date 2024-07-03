Курортный сбор хотят переделать в туристический налог

Среди других предложений: сделать налог местным, чтобы муниципалитеты сами могли определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

«Так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета», — сказано в сообщении Минфина.

Ставка налога будет расти постепенно — с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту до 2029 года. С 2029 года налог не может быть выше 5%. Также предлагают дать возможность регионам устанавливать размер ставки, но базово, как сообщало Минэкономики, она составит «чуть более 65 рублей за номер в сутки».