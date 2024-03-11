Налоговый вычет на детей — что это такое? Как его получить? И как он изменится в ближайшее время?

Что такое налоговый вычет на ребенка?

Налоговый вычет — это своего рода скидка при уплате налога на доходы физических лиц. Долгое время все россияне платили по 13%, однако с 2021 года те, чей доход превышает 5 млн рублей в год (в среднем по 417 тысяч в месяц) должны платить 15%. Однако в ряде случаев государство готово вернуть часть денег гражданину, если он потратил средства на полезные с точки зрения властей вещи: благотворительность, лечение, образование покупка первого жилья и т.д.

В частности, в России для поддержки рождаемости установлен налоговый вычет для родителей несовершеннолетних детей. Стандартный налоговый вычет на ребенка уменьшает налоговую базу на определенную сумму:

1400 рублей ежемесячно — на первого ребенка,

1400 рублей ежемесячно — на второго ребенка,

3000 рублей ежемесячно — на третьего и каждого последующего ребенка.

Важно помнить, что речь идет именно о сокращении облагаемой налогом базы доходов. То есть родитель двух детей экономит на налогах не 2800 рублей, а 13% от этой суммы (то есть 312 рублей). Зато, как поясняет «Собака.ru» юрист адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Илья Прядеин, вычет касается обоих родителей (или одного родителя и его супруга). Если у ребенка нет живых родителей, то льготой может воспользоваться усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель. Если же ребенка воспитывает мать- или отец-одиночка, то они могут претендовать на двойной размер вычета. «Если один из родителей в письменной форме откажется от получения вычета, другой родитель вправе получать его в двойном размере», — добавляет Прядеин.

«Если ребенок является инвалидом (ребенок-инвалид до 18 лет либо инвалид 1-й и 2-й группы с 18 до 24 лет), размер налогового вычета на него составляет 12 000 рублей ежемесячно — для родителей, супругов родителя и усыновителя. Для опекунов, попечителей, приемных родителей и их супругов размер налогового вычета на ребенка-инвалида ниже, чем для родителей, он составляет 6000 рублей ежемесячно», — поясняет Прядеин.

Налоговый вычет предоставляется на всех несовершеннолетних детей, а также на студентов очной формы обучения, пока им не исполнилось 24 года. «Также налоговый вычет можно оформить на подопечных, признанных судом недееспособными, независимо от их возраста», — отмечает Прядеин.