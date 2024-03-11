Налоговый вычет на детей — что это такое? Как его получить? И как он изменится в ближайшее время?

В конце февраля было объявлено, что власти планируют увеличить налоговый вычет на детей. Что вообще это за налоговый вычет? Как он рассчитывается? Какие документы необходимы? Объясняем максимально понятно вместе с Ильей Прядеиным, юристом корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».
Что такое налоговый вычет на ребенка?
Налоговый вычет — это своего рода скидка при уплате налога на доходы физических лиц. Долгое время все россияне платили по 13%, однако с 2021 года те, чей доход превышает 5 млн рублей в год (в среднем по 417 тысяч в месяц) должны платить 15%. Однако в ряде случаев государство готово вернуть часть денег гражданину, если он потратил средства на полезные с точки зрения властей вещи: благотворительность, лечение, образование покупка первого жилья и т.д.
В частности, в России для поддержки рождаемости установлен налоговый вычет для родителей несовершеннолетних детей. Стандартный налоговый вычет на ребенка уменьшает налоговую базу на определенную сумму:
- 1400 рублей ежемесячно — на первого ребенка,
- 1400 рублей ежемесячно — на второго ребенка,
- 3000 рублей ежемесячно — на третьего и каждого последующего ребенка.
Важно помнить, что речь идет именно о сокращении облагаемой налогом базы доходов. То есть родитель двух детей экономит на налогах не 2800 рублей, а 13% от этой суммы (то есть 312 рублей). Зато, как поясняет «Собака.ru» юрист адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Илья Прядеин, вычет касается обоих родителей (или одного родителя и его супруга). Если у ребенка нет живых родителей, то льготой может воспользоваться усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель. Если же ребенка воспитывает мать- или отец-одиночка, то они могут претендовать на двойной размер вычета. «Если один из родителей в письменной форме откажется от получения вычета, другой родитель вправе получать его в двойном размере», — добавляет Прядеин.
«Если ребенок является инвалидом (ребенок-инвалид до 18 лет либо инвалид 1-й и 2-й группы с 18 до 24 лет), размер налогового вычета на него составляет 12 000 рублей ежемесячно — для родителей, супругов родителя и усыновителя. Для опекунов, попечителей, приемных родителей и их супругов размер налогового вычета на ребенка-инвалида ниже, чем для родителей, он составляет 6000 рублей ежемесячно», — поясняет Прядеин.
Налоговый вычет предоставляется на всех несовершеннолетних детей, а также на студентов очной формы обучения, пока им не исполнилось 24 года. «Также налоговый вычет можно оформить на подопечных, признанных судом недееспособными, независимо от их возраста», — отмечает Прядеин.
Как расчитывается налоговый вычет?
Налоговый вычет могут оформить только налоговые резиденты России и только с доходов, которые облагаются НДФЛ в 13%. Проще говоря, налоги с гонораров самозанятого или с зарплаты в 420 тысяч рублей в месяц вернуть не удастся. Вторая важная особенность — вычет оформляется только до того месяца, пока доход не превысит 350 000 рублей с начала года.
«Возьмем для примера, — поясняет Илья Прядеин из “Качкин и Партнеры”: — налогоплательщик является родителем одного ребенка возраста 5 лет. Его ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. Ежемесячный вычет составляет 1 400 рублей. Тогда:
- НДФЛ с учетом вычета составит: (60 000 – 1400) х 13% = 7618 рублей.
- Сумма дохода за вычетом НДФЛ составит 52 382 рубля в месяц.
- Вычет начисляется с января по май включительно (к этому времени родитель заработает 360 000 рублей с начала года).
В отсутствие вычета НДФЛ рассчитывался бы следующим образом:
- 60 000 х 13% = 7800 рублей.
- Сумма дохода за вычетом НДФЛ составит 52 200 рублей в месяц».
Какие документы необходимы?
По умолчанию в ходе процедуры понадобится только свидетельство о рождении ребенка. Однако в отдельных случаях могут понадобиться дополнительные бумаги:
- Копия свидетельства о регистрации брака (для получения вычета на ребенка супруга от первого брака);
- Копия справки из учебного заведения (для получения вычета на ребенка-учащегося на очной форме обучения с 18 до 24 лет);
- Копия соглашения об уплате алиментов / исполнительного листа о взыскании алиментов на содержание ребенка (для получения вычета на ребенка, проживающего с другим родителем отдельно в случае расторжения брака);
- Заявление об отказе второго родителя от применения налогового вычета (для получения налогового вычета в двойном размере);
- Документы, подтверждающие наличие у ребенка инвалидности (для получения вычета на ребенка-инвалида;
- Копия справки ЗАГС по форме № 25, справка об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака (для получения налогового вычета в двойном размере в случае, если запись об отце в свидетельстве о рождении ребенка сделана со слов матери);
- Документы об усыновлении, установлении опеки или попечительства (для получения налогового вычета опекунами, попечителями и усыновителями);
- Судебный акт о признании недееспособным и установлении опеки (для получения налогового вычета на подопечных, признанных судом недееспособными).
Как напоминает в беседе с редакцией Илья Прядеин из «Качкин и Партнеры», существует два способа получения налогового вычета:
- Обращение с заявлением и подтверждающими документами к работодателю.
- Подача по окончании календарного года в налоговый орган по месту жительства заявления с подтверждающими документами вместе с декларацией 3-НДФЛ и заявлением на возврат налога из бюджета.
«В первом случае налоговый вычет будет предоставляться путем выплаты заработной платы в большем размере. Во втором случае — путем возврата из бюджета суммы налогового вычета», — объясняет Илья Прядеин.
Как теперь изменится налоговый вычет?
Еще в феврале 2024 года стало известно о законопроекте фракции «Справедливая Россия — За правду» о двукратном увеличении налогового вычета для родителей. Тогда эта инициатива получила отрицательное заключение правительства.
Месяц спустя в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин также предложил увеличить в два раза размер налогового вычета на второго ребенка (до 2800 рублей) и на третьего и каждого последующего ребенка (до 6000 рублей). «Кроме того, президент предложил поднять сумму ограничения дохода налогоплательщика для применения налогового вычета с 350 000 рублей до 450 000 рублей и сделать применение налогового вычета автоматическим — без подачи заявления», — добавляет Илья Прядеин из «Качкин и Партнеры».
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