Инфляция в России за прошлый год составила 11,94%

За год больше всего подорожали моющие и чистящие средства — на 29,8%, электротовары и другая бытовая техника — на 15,3%, молоко — на 15,2%, сливочное масло — на 14,7%, а также макароны — на 14,6%. Декабрьское повышение потребительских цен эксперты связывают с индексацией тарифов ЖКХ.

Цены на продукты выросли за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции (на 5,83% после 5,58% в ноябре) и возобновления роста цен на остальные продовольственные товары, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров при продолжающемся удешевлении большинства товаров длительного использования, отмечается в комментарии министерства.

В министерстве ожидают, что в 2023 году инфляция «существенно замедлится». «Мы исходим из того, что в конце первого квартала [2023 года] инфляция существенно снизится год к году, поскольку у нас пик цен марта [2022 года] уйдет из базы, и во втором квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере, в какой‑то период», — сказал глава Минэкономразвития Решетников.

Сегодня Владимир Путин также высказал свои предположения: «Полагаю, что по результатам I квартала текущего года она от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы». Он также добавил, что промышленное производство находится на подъеме, а аналогичная ситуация складывается в сельском хозяйстве и строительстве.

Смольный заложил рекордный дефицит бюджета Петербурга в 2023 году. Он будет в районе 147 млрд рублей. Доходную часть рассчитывают в 1048,5 млрд рублей, а расходную — в 1195,3 млрд рублей. Большая вероятность, что городской бюджет будут пересматривать, однако пока его утвердили с доходами на 5% меньше и расходами на 12% больше, чем в нынешнем году.

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%. Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%), рассказала замглавы комитета по труду и занятости населения Елена Замышляева.