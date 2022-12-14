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Финансы

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%

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Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%), рассказала замглавы комитета по труду и занятости населения Елена Замышляева.

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Как пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на чиновницу, показатель по реальной зарплате показывает изменение номинальной зарплаты с поправкой на инфляцию.

«Уровень инфляции идет опережающими темпами до настоящего момента. В сравнении с инфляций до 2022 года реальная зарплата у нас демонтировала позитивную динамику. По текущему 2022 году мы видим отрицательную динамику, меньше 100%. Вместе с этим надеемся, что по итогу года мы на что-то положительное выйдем», — отметила Замышляева.

При этом номинальная зарплата за первые 9 месяцев 2022 года в городе выросла на 10,9% (до 81,5 тыс. рублей). Замышляева уточнила, что это средняя сумма, которая начисляется сотруднику в месяц без вычета НДФЛ.

Отметим, что реальная зарплата определяет покупательную способность номинальной. А это значит, что в 2022 году петербуржцы смогут купить почти на 3% меньше товаров и услуг.

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