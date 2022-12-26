Смольный заложил рекордный дефицит бюджета Петербурга в 2023 году

Отмечается, что увеличение соответствует значению официальной инфляции за 2022 год. Больше всего денег (23%) потратят на развитие транспортной системы, в том числе и на строительство новых развязок, и на уборку улиц, и на покупку нового транспорта. Почти 21% пойдет на образование: (от строительства садиков и школ до выплат премий учителям). Далее идут расходы на здравоохранение (13%) и соцподдержку петербуржцев (10%).

Смольный при расчете бюджета Петербурга закладывал увеличение зарплатны жителей города на 8,7%: по предварительному прогнозу среднестатистический петербуржец будет получать 88,4 тысячи рублей в месяц в 2023 году. Сумма выше, чем планировали два года назад (в 2021–м считали, что она составит 85,8 тыс.). Эти показатели влияют на прогноз сбора налога на доходы физлиц, ведь они составляют в общей доходной части бюджета почти 39%. Прирост по данному налогу в 2023-м по сравнению с 2022–м ожидается на уровне 9%, или на 32,6 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

Однако чиновники считают, что налог на прибыль организаций скорее сократится и ожидают на 17% меньше поступлений от компаний. Доля данного налога в бюджете сократится с текущих 40 до 35%. В абсолютных значениях — на 76 млрд рублей.