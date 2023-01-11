Все снова обсуждают курс рубля: после предновогоднего падения российская валюта вновь укрепляется. Это надолго? Что будет дальше?

Почему не оправдались прогнозы о стабильном курсе рубля в декабре?

Управляющий филиалом АКБ "ФОРА-БАНК" в Петербурге Алина Бажулина: «Каждый прогноз прогнозу рознь. Кто-то говорил, что будет 75, кто-то говорил, что будет 65. Сейчас очень сложно предугадать, что будет с курсом в целом, так как он зависит от большого количества факторов, но не все их параметры прогнозируются.

Перед праздниками рубль начал ослабевать в связи с тем, что импорт стал преобладать над экспортом. Велись закупки к Новому году, был всплеск спроса на валюту у населения, и, конечно же, поднимался на уровне других государств вопрос потолка цен на нефть. Сейчас ситуация стабилизировалась, ушел праздничный ажиотаж, все встает на свои места — и рубль развернулся в сторону укрепления».

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Действительно, я в декабре прогнозировал сюрпризы по рублю, правда, после Нового года. На чем основывались эти прогнозы? В начале декабря в силу вступило эмбарго в отношении российской нефти. По идее участники рынка должны были посмотреть, как оно будет работать, повлияет ли оно на объем экспорта, и в соответствии с этим реагировать. На все это, как правило, нужно порядка месяца. Но игроки сыграли на опережение. Возможно, их подтолкнула к этому экспортно-импортная статистика.

Плюс, вероятно, сыграл эффект конца года. В этот период определенная, но, к сожалению, совсем небольшая группа населения получает большие выплаты. Речь идет о бонусах для членов советов директоров и премиях крупным управленцам. Несмотря ни на что, привычка переводить деньги в иностранную валюту у них сохранилась, поэтому они также могли поднять спрос на доллары и евро».