Все снова обсуждают курс рубля: после предновогоднего падения российская валюта вновь укрепляется. Это надолго? Что будет дальше?

В декабре прошлого года многие эксперты предсказывали, что курс рубля, несмотря на введение эмбарго на поставки нефти из России, останется стабилен до Нового года. Тем не менее перед праздниками стоимость российской валюты резко пошла вниз, пробив отметку в 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро. Однако ее новое укрепление началось уже перед самыми каникулами и продолжилось после того, как страна вышла с длинных выходных. Но долго ли это продлится? Почему не сбылись прошлые прогнозы? И сколько доллар будет стоить к концу зимы? «Собака.ru» спросила обо всем этом экономистов, банкиров и экспертов по валютным торгам.
Почему курс рубля снова растет?
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, рубль в начале года традиционно укрепляется. Обратных примеров в истории было не так много. Укрепление может длиться около недели, если никакие иные факторы не влияют на курс.
Во-вторых, сейчас отыгрывается чрезмерное ослабление рубля в декабре. Поскольку реакция биржи на новости конца года была достаточно бурной, то логично было предположить, что и отскок будет заметным, что мы сейчас и наблюдаем».
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Несмотря на эмоциональную реакцию рынков в конце декабря, фундаментально у нас ничего не изменилось. Импорт, конечно, растет, но этого все равно недостаточно, чтобы существенно повысить спрос на валюту и повлиять на курс рубля, чтобы курс стал фундаментально дешевле. Потолок цен также сыграл свою роль, но, как мы видим, это пока существенно не отражается на объемах экспортной выручки. Таким образом, ничего коренным образом не поменялось, поэтому и курс вновь постепенно укрепляется».
Почему не оправдались прогнозы о стабильном курсе рубля в декабре?
Управляющий филиалом АКБ "ФОРА-БАНК" в Петербурге Алина Бажулина: «Каждый прогноз прогнозу рознь. Кто-то говорил, что будет 75, кто-то говорил, что будет 65. Сейчас очень сложно предугадать, что будет с курсом в целом, так как он зависит от большого количества факторов, но не все их параметры прогнозируются.
Перед праздниками рубль начал ослабевать в связи с тем, что импорт стал преобладать над экспортом. Велись закупки к Новому году, был всплеск спроса на валюту у населения, и, конечно же, поднимался на уровне других государств вопрос потолка цен на нефть. Сейчас ситуация стабилизировалась, ушел праздничный ажиотаж, все встает на свои места — и рубль развернулся в сторону укрепления».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Действительно, я в декабре прогнозировал сюрпризы по рублю, правда, после Нового года. На чем основывались эти прогнозы? В начале декабря в силу вступило эмбарго в отношении российской нефти. По идее участники рынка должны были посмотреть, как оно будет работать, повлияет ли оно на объем экспорта, и в соответствии с этим реагировать. На все это, как правило, нужно порядка месяца. Но игроки сыграли на опережение. Возможно, их подтолкнула к этому экспортно-импортная статистика.
Плюс, вероятно, сыграл эффект конца года. В этот период определенная, но, к сожалению, совсем небольшая группа населения получает большие выплаты. Речь идет о бонусах для членов советов директоров и премиях крупным управленцам. Несмотря ни на что, привычка переводить деньги в иностранную валюту у них сохранилась, поэтому они также могли поднять спрос на доллары и евро».
Андрей Маслов
Аналитик ФГ «Финам»:
«Ключевым фактором, влияющим на российскую валюту (помимо геополитики и конфликта на Украине), остается искривление торгового баланса после того, как импорт в страну резко упал, а экспорт снизился не так драматично. В последние недели декабря рубль ослабел в основном из-за того, что после введения потолка цен на российскую нефть многие танкерные компании отказались от перевозок, что может привести к падению экспорта российской нефти и некоторой корректировке торгового баланса. Однако обо всем этом можно будет говорить, когда появятся первые данные по экспорту/импорту и статистика по нефтяной отрасли. До этого момента колебания рубля носят скорее эмоциональный характер, хоть и не лишены здравого зерна».
Сколько продлится очередное укрепление рубля?
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «Маловероятно, что рубль будет долгое время укрепляться. Коррекционная волна, скорее всего, продлится до конца января, то есть до окончания ежемесячного налогового периода, когда экспортеры продают валюту, чтобы рассчитаться с государством.
Потом эффект декабрьского падения сойдет на нет, и дальше уже будут действовать в основном долгосрочные факторы. А они для рубля негативные: уже вступивший в действие запрет на поставки сырой нефти в Европу и стартующее с февраля эмбарго на поставки нефтепродуктов. Все это уже к весне может привести к достаточно серьезному ослаблению рубля».
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «По большому счету правительству нужен низкий курс рубля, чтобы бюджет сходился. Поэтому я думаю, что оно будет продолжать предпринимать усилия для ослабления национальной валюты. Тем более что этому способствуют внешние факторы.
Так, в феврале в Евросоюзе окончательно заработает эмбарго на российские нефтепродукты, и сегодняшнее укрепление рубля вновь может смениться спекулятивным его падением. Рынок, безусловно, как-то отреагирует на это событие. Насколько это падение будет долгосрочным, сказать очень сложно».
Сколько будет стоить доллар к концу зимы?
Управляющий филиалом АКБ "ФОРА-БАНК" в Петербурге Алина Бажулина: «В любом случае курс не может быть ровным весь год, будут как взлеты, так и падения. Поэтому разумно в разговоре о валюте взять широкий коридор — по доллару 60—75 рублей за доллар, но не исключены и ситуативные прорывы как на 50, так и на 85».
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев: «В течение января мы можем ожидать коррекционную волну в пределах 65—71 рубль за доллар. При этом значение 65 рублей кажется менее вероятной, скорее всего, речь будет идти о 67—71 рубле за доллар. Дальше последует ослабление, и уже к началу весны доллар войдет в коридор 70—80 рублей и, если ничего глобально не случится, проведет большую часть года в этом диапазоне. Конечно, в течение года могут случаться и коллизии, когда курс будет выходить из этого коридора. Причем вероятность выхода за верхнюю границу выше, чем вероятность выхода за нижнюю. Однако более детальные прогнозы в нынешних условиях делать сложно.
Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов: «В целом можно ожидать, что курс рубля будет находиться в диапазоне 68—72 рубля за доллар. Волатильность должна уменьшиться с ростом числа активных и крупных игроков после выхода с праздников, однако все же вполне можно ожидать резких колебаний в случае новостей относительно падения добычи или экспорта российских энергоресурсов».
Руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов: «Если говорить о курсе на конец зимы, то под влиянием новостей об эмбарго мы можем увидеть доллар по 75—77 рублей за доллар. Но я не думаю, что это колебание будет долгосрочным, скорее нервно-спекулятивным.
Честно говоря, делать долгосрочные прогнозы сейчас страшно. Безусловно, мы видим долгосрочный тренд на ослабление рубля, но как долго он будет реализовываться, я не берусь сказать. Думаю, что первые 6 месяцев 2023 года мы глобально никуда не сдвинемся, хотя серьезные колебания в моменте возможны. Однако это ощущение может быть обманчивым».
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