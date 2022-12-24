Смольный продлил меры поддержки населения и бизнеса

Всего в Петербурге запущено 120 мер поддержки. Затраты на их реализацию составляют 38,9 миллиардов рублей. «По итогам 10 месяцев 2022 года мы фиксируем устойчивость ключевых показателей социально-экономического развития города. От поступающих в экономику инвестиций напрямую зависит развитие всей агломерации города и области и благополучие наших жителей», — отметил Александр Беглов.

Также будут продлены мораторий на повышение арендной платы за земельные участки, действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для научных организаций и предприятий из обрабатывающей сферы. Продолжит действовать и механизм офсетных контрактов.

Чиновники также отметили важность инвестиций. Чтобы ускорить развитие этого направления, вводится Региональный инвестиционный стандарт. «Он позволит оптимизировать и стандартизировать работу с инвесторами, а также ввести механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Последний даст возможность инвесторам компенсировать затраты на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру, а также защитить их вложения», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Что касается нововведений, Смольный планирует предоставить налоговый вычет по налогу на прибыль организаций для стивидорных компаний и операторов связи, субсидии на возмещение затрат при реализации инвестпроекта по созданию или модернизации инфраструктуры промышленным предприятиям, субсидии по погашению части процентов ставки по банковским кредитам.

Малому и среднему бизнесу Петербурга планируют упростить условия применения пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний.

Реальная зарплата петербуржцев в 2022 году упала на 2,7%. Такие показатели зафиксированы за 9 месяцев текущего года. Сокращение произошло впервые с 2015 года (тогда падение составило 7,5%).

Петербуржцы назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда. Жители города хотят, чтобы МРОТ был 39,9 тысяч рублей. В начале года он был ниже и равнялся 38,3 тысяч в январе и 39,4 тысячи рублей — в апреле, а в ноябре 2020-го — 35,5 тысяч.

По итогам 2022 года туристы принесли экономике Петербурга около 366 миллиардов рублей.