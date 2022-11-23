Петербуржцы назвали средний желаемый минимальный размер оплаты труда

Жители города хотят, чтобы МРОТ был 39,9 тысяч рублей. В начале года он был ниже и равнялся 38,3 тысяч в январе и 39,4 тысячи рублей — в апреле, а в ноябре 2020-го — 35,5 тысяч.
В исследовании сервиса SuperJob среди крупных городов Петербург по этому показателю занимает четвертое место. Первые три позиции занимают Москва (43,5 тысяч), Владивосток (40,9 тысяч) и Хабаровск (40,7 тысяч).
Сейчас средний МРОТ в России составляет 15 279 рублей. В следующем году его собираются увеличить на 6,3 %, до 16 242 рублей, соответствующий законопроект в конце октября утвердила Госдума.
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