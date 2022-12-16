Туристы принесли экономике Петербурга около 366 миллиардов рублей

«Туристско-экскурсионное потребление - это и есть та сумма денег, которую туристы и экскурсанты потратили в городе, инвестировали в его экономику. <…> Если в прошлом году у нас этот показатель оценивался в 233,9 млрд рублей, то в этом году это 366 млрд рублей», — сказала Кислова, представляя данные «Турбарометра Санкт-Петербурга».

На такие показатели повлияло увеличение турпотока: по предварительным оценкам, по итогам года он составит около 8,1 млн человек, что на 33% больше, чем годом ранее. Доля иностранных туристов по-прежнему невысока, она не превысит по итогам года 4%. Увеличился и средний чек, который оставляют гости города в заведениях. По словам эксперта, в этом году чек российского туриста составил без малого 40 тыс. рублей на человека за одну поездку, что на 24% выше, чем в 2021 году: рост произошел как за счет транспортных трат, так и за счет увеличения трат на проживание и питание в кафе и ресторанах города. Чеки иностранных туристов также выросли: путешественники из ближнего зарубежья стали тратить в Петербурге больше на 2,8%, из дальнего зарубежья - на 17%.

В начале декабря в Петербурге разрешили собирать курортный сбор. Президент Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента еще на два года, а в список регионов пополнил, где эта программа работает, Петербург. Теперь городские власти смогут на законных основаниях ввести подобный сбор.