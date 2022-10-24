Малайзия допустила возможность запуска платежной системы «Мир»

«Я думаю, что на данный момент удобнее приезжать в Малайзию и использовать платежную систему Union, которая уже развита, например, в Китае. Это альтернативная платежная система. Но в будущем я не исключаю такую возможность, что платежная система "Мир" будет работать в Малайзии», – сообщил он.

Как пишет Интерфакс, Джохан Арифф бин Абдул Разак, уточнил, что пока система «Мир» не работает в Малайзии, и связал это с тем, что власти страны еще не начали обсуждать этот вопрос с Россией.

Напомним, трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Например, стало известно, что Шри-Ланка не будет принимать карты «Мир». При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.