Как сейчас сохранить свои сбережения? А если преумножить? Куда вкладывать деньги? 5 стратегий от профессионалов

Покупка акций азиатских и австралийских компаний

Риск: выше среднего

Константин Зиятдинов: Много говорится про инвестиции в ценные бумаги и облигации. Но само по себе инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, который сейчас стал очень мало предсказуемым. Причем высоки риски как в России, так и в Европе и даже в США. Поэтому я бы предложил обратить внимание на рынки, которые находятся вдалеке от текущих конфликтов: Юго-Восточная Азия и Австралия. Так, австралийские сырьевые компании могут даже выиграть от российских санкций, что благоприятно скажется на стоимости их ценных бумаг. Приобрести их можно через международных брокеров, так Interactive Brokers все еще открывает счета россиянам. Но, надо понимать, что торговля на таких площадках сейчас несет дополнительные риски для граждан РФ.