Как сейчас сохранить свои сбережения? А если преумножить? Куда вкладывать деньги? 5 стратегий от профессионалов

После 21 сентября строить прогнозы стало особенно сложно. Курс рубля ведет себя непредсказуемо, участники финансовых рынков ждут все новых санкций. Что делать в этих условиях со сбережениями? Куда можно вложить деньги, чтобы постараться их преумножить. или хотя бы не потерять. Специально для «Собака.ru» финансовый аналитик, автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков и руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов предложили пять идей, куда можно сейчас вложить средства.
Покупка недвижимости для сдачи в аренду
Риск: минимальный
Дмитрий Марков: Консервативным и интересным вложением средств считаю покупку недвижимости для сдачи в аренду. Это могут быть объекты, начиная от гаража, парковочного места до комнаты, квартиры. Подобное вложение даст пассивный доход от 5% в год плюс обеспечит сохранение капитала. Долгосрочно недвижимость дорожает сопоставимо с инфляцией. Основной риск здесь – это неудачный выбор арендатора, минимизировать можно составлением грамотного договора аренды и страхованием имущества.
Покупка золота
Риск: небольшой
Константин Зиятдинов: Первое, что приходит в голову – это инвестиции в золото. Причем это может быть как физическое золото, так и обезличенные металлические счета. В целом золото всегда считалось активом, в который вкладываются во время кризисов, будь то конфликты, войны, существенные финансовые потрясения. Но подходить к этому вопросу нужно в любом случае с умом. Следует помнить, что инвестиции в золото – это не спекулятивные вложения. Если вы не готовы вкладываться в драгоценные металлы на перспективу нескольких лет, как минимум 3–5, то этот способ, вероятно, не для вас.
Инвестиции в юань
Риск: умеренный
Дмитрий Марков: Умеренным вариантом инвестиций считаю покупку юаня без плеча (то есть на свои, а не на заемные средства) на Московской бирже. По мере нормализации платежного баланса и смягчения валютных ограничений юань может в следующем году вырасти до значений выше 10 руб. (более 15% к текущим значениям). На данный момент угрозы санкций и блокировок для счетов в китайской валюте нет. Основным риском для юаня является угроза военного конфликта с Тайванем, при этом данная угроза оценивается как маловероятная.
Покупка акций азиатских и австралийских компаний
Риск: выше среднего
Константин Зиятдинов: Много говорится про инвестиции в ценные бумаги и облигации. Но само по себе инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, который сейчас стал очень мало предсказуемым. Причем высоки риски как в России, так и в Европе и даже в США. Поэтому я бы предложил обратить внимание на рынки, которые находятся вдалеке от текущих конфликтов: Юго-Восточная Азия и Австралия. Так, австралийские сырьевые компании могут даже выиграть от российских санкций, что благоприятно скажется на стоимости их ценных бумаг. Приобрести их можно через международных брокеров, так Interactive Brokers все еще открывает счета россиянам. Но, надо понимать, что торговля на таких площадках сейчас несет дополнительные риски для граждан РФ.
Покупка российских акций
Риски: высокие
Дмитрий Марков: Более агрессивным и потенциально высокодоходным вложением является покупка российских ликвидных акций. Сейчас на Московской бирже есть ряд интересных историй. В частности, отмечу акции МТС и Сбербанка. Цены акций этих компаний имеют потенциал роста не менее 50%. МТС всегда уверенно проходит экономические потрясения, являясь защитной историей. Ожидаю выплаты дивидендов в следующем году не менее 28 руб. на акцию (14,2% дивидендная доходность). Сбербанк до конца года может отчитаться об уверенном прохождении кризиса, сильно приободрив инвесторов. 2023 год для банка, вероятно, станет уже финансово успешным. Ожидаю выплаты дивидендов за следующий год не менее 20 руб. (дивидендная доходность 17,5% на обыкновенную и 18,3% на привилегированную акции). Рисками по всем российским акциям являются потенциальные новые санкции или макроэкономические потрясения, в результате которых котировки могут в моменте существенно упасть.
Внимание! Несмотря на то, что мы всегда стараемся выбирать для текстов лучших экспертов и аналитиков, стоит помнить, что каждый случай индивидуален. Поэтому перед вложением средств стоит отдельно проконсультироваться со специалистом относительно вашей конкретной ситуации.
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