Доллар и евро снова дешевеют, хотя неопределенности все больше. Что происходит? Стоит ли покупать валюту?

После 21 сентября курсы валют неожиданно упали. Несмотря на реакцию, которую вызвали новости о частичной мобилизации, рубль не упал (как это было сразу после 24 февраля), а начал укрепляться, вернувшись к значениям 2014 года. Что происходит? Как это связано с ситуацией в экономике? Стоит ли сейчас закупаться дешевыми долларами и евро? И как текущее положение вещей может отразиться на всех россиянах?
Почему валюта опять дешевеет?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС: 30-го сентября [в ходе церемонии подписания договоров о присоединении новых субъектов] многие ждали от президента Путина резких решений. К примеру, объявления военного положения или ограничений на использование иностранной валюты вплоть до полного запрета. Эти страхи привели к тому, что участники рынка предпочли продать валюту, имеющуюся у них на счетах, до прояснения ситуации. Это привело к снижению цены европейской и американской валют.
Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»: В самом конце сентября курсы евро и доллара показали высокую внутридневную волатильность, когда их стоимость менялась в течение дня на 6—8%. Возможная причина такой нервной динамики — новости о новых жестких санкциях Запада. Это сейчас определяющий фактор для нашего внутреннего валютного рынка. США и Евросоюз обсуждают санкции против инфраструктуры Московской биржи — НКЦ (Национального клирингового центра) и НРД (Национального расчетного депозитария). Поскольку НКЦ полностью обеспечивает проведение валютных торгов на Московской бирже, то в случае, если его счета будут заблокированы, прекратится торговля долларами и евро на бирже. Этот риск очень нервирует всех держателей валюты и серьезно влияет на текущий курс. Ожидания блокировки торгов долларом и евро приводят к тому, что инвесторы спешат продать их, получить рубли, а их в свою очередь, возможно сразу же перевести в китайский юань.
Артем Голубев
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:
«Таким образом, укрепление рубля связано отнюдь не с тем, что у участников рынка стало больше доверия к российской финансовой системе и не с тем, что ситуация в российской экономике улучшается. К сожалению, все с точностью до наоборот».
Укрепление рубля — это надолго?
Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»: Население и бизнес не спешит в периоды роста рисков, как прежде, скупать валюту. Ведь накапливать и сохранять деньги в ключевых резервных валютах мира стало весьма проблематично. Сейчас курс рубля к основным валютам в основном определяется параметрами внешней торговли — соотношением экспорта и импорта. Пока это соотношение достаточно благоприятно для курса рубля. Продажи валютной выручки со стороны экспортеров сохраняются при том, что покупки наличных физлицами за последний месяц снизились (те, кто хотел купить валюту, уже сделали это). Поэтому если ЕС и США не введут новых еще более жестких санкций в отношении РФ, то, по нашим прогнозам, курс доллара на ближайшие пару недель не выйдет за границы 53-59 руб. Соответственно, курс евро будет торговаться на более низких отметках: 51-57 руб.
Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС: Такая ситуация не может длиться бесконечно по целому ряду причин. В ослаблении рубля заинтересован Минфин, который говорит об этом уже не первый месяц. Другое дело, что пока для этого не так много возможностей, хотя появилась информация, что на эти цели могут потратить в ближайшие месяцы почти 1 трлн рублей. В этой связи можно сказать, что рано или поздно власти добьются ослабления национальной валюты, другое дело, сколько на это понадобится времени и средств. Произойдет ли это через два-три месяца? Возможно, но не факт. Произойдет ли это в течение года-двух? Очень вероятно.
Александр Потавин
аналитик ФГ «Финам»:
«Минэкономразвития прогнозирует ослабление российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, как написали «Ведомости» со ссылкой прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 гг., имеющийся в распоряжении издания. В сентябре доллар укрепится незначительно — по базовому сценарию до 61,1 руб., в октябре — до 62,7 руб., в ноябре — до 64,4 руб., в декабре — 66,2 руб., говорится в документе. Таким образом, средний курс доллара по году составит 68,1 руб.».
Стоит ли тогда все же прикупить валюту?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС: Если говорить о сравнительно небольших суммах – почему нет. Это поможет диверсификации сбережений, но надо понимать, что это должны быть вложения на длительный срок. Другое дело, что не совсем понятно, как валютой запасаться и где ее держать. Хранить в банках при новых ставках — убыточно. Хранить дома — не безопасно. Плюс к этому при покупке безналичной валюты ее будет очень сложно вывести, а если брать кэш, то его стоимость из-за ограничений ЦБ будет примерно на 30% выше биржевого курса.
Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»: Покупка долларов и евро как в прежние времена пока перестала быть актуальной. ЦБ РФ больше не скупает валюту с рынка, искусственно ослабляя курс рубля, валютные депозиты предлагают все меньше банков, прочих надежных источников для вложений валюты уже не осталось, Европа закрыла свои двери для массовых туристов из РФ – в совокупности это говорит о том, что покупка валюты стала многим россиянам неинтересна.
Что для нас всех значит очередное укрепление рубля?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС: Большинство граждан не заметят позитивных изменений в связи со снижением курса валюты. Мало у кого есть сейчас возможность поехать за рубеж и оценить, что товары и услуги там для нас стали много доступнее.
Сложившееся положение вещей выгодно для импортеров, которые могут закупать продукцию за рубежом по очень выгодным ценам, впрочем, многочисленные санкции во многом нивелируют и этот выигрыш.
А вот бюджет, важнейшую часть которого составляют поступления от сырьевого экспорта, существенно проиграет. Особенно это критично в условиях корректировки цен на нефть и скорого вступления в силу европейского эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов. На других рынках приходится продавать российские углеводороды с существенным дисконтом. В этих условиях девальвация рубля должна произойти обязательно, чтобы у федеральной казны были возможности исполнять свои социальные обязательства.
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