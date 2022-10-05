Доллар и евро снова дешевеют, хотя неопределенности все больше. Что происходит? Стоит ли покупать валюту?

Укрепление рубля — это надолго?

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»: Население и бизнес не спешит в периоды роста рисков, как прежде, скупать валюту. Ведь накапливать и сохранять деньги в ключевых резервных валютах мира стало весьма проблематично. Сейчас курс рубля к основным валютам в основном определяется параметрами внешней торговли — соотношением экспорта и импорта. Пока это соотношение достаточно благоприятно для курса рубля. Продажи валютной выручки со стороны экспортеров сохраняются при том, что покупки наличных физлицами за последний месяц снизились (те, кто хотел купить валюту, уже сделали это). Поэтому если ЕС и США не введут новых еще более жестких санкций в отношении РФ, то, по нашим прогнозам, курс доллара на ближайшие пару недель не выйдет за границы 53-59 руб. Соответственно, курс евро будет торговаться на более низких отметках: 51-57 руб.

Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС: Такая ситуация не может длиться бесконечно по целому ряду причин. В ослаблении рубля заинтересован Минфин, который говорит об этом уже не первый месяц. Другое дело, что пока для этого не так много возможностей, хотя появилась информация, что на эти цели могут потратить в ближайшие месяцы почти 1 трлн рублей. В этой связи можно сказать, что рано или поздно власти добьются ослабления национальной валюты, другое дело, сколько на это понадобится времени и средств. Произойдет ли это через два-три месяца? Возможно, но не факт. Произойдет ли это в течение года-двух? Очень вероятно.