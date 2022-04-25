Золото, серебро и другие драгметаллы — это же никогда не упадет в цене? Может, вложиться?

Отменили налог на покупку драгметаллов для граждан — покупаем?

Алексей Балашов: Действительно 9 марта был отменен НДС при покупке инвестиционных слитков из золота для граждан. Раньше в большей степени именно этот налог останавливал частных инвесторов при покупке физического золота. Теперь же спрос на слитки резко вырос. Как правило драгметаллы занимают около 30% от общей суммы сбережений инвестора.

Руслан Мухаметшин: Золото, как и другие драгметаллы — актив кризиса. На мой взгляд, стоит покупать слитки только для диверсификации портфеля и снижения каких-то совсем критических и непредсказуемых рисков в финансовой сфере, и точно не на последние деньги. Центробанк ведь тоже значительную часть резервов хранит в золоте именно на всякий случай.