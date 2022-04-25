Золото, серебро и другие драгметаллы — это же никогда не упадет в цене? Может, вложиться?

Россияне могут купить драгоценные металлы как никогда выгодно. Так, еще в марте власти страны отменили НДС на покупку золотых слитков. Это особенно выгодно в условиях, когда курсы валют постоянно меняются, а инфляция на фоне санкций бьет многолетние рекорды. Как приобрести золото и платину, стоит ли это делать и что нужно иметь ввиду? Отвечаем вместе с руководителем департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Русланом Мухаметшиным и начальником управления обслуживания и привлечения клиентов Ланта Банка Алексеем Балашовым.
Отменили налог на покупку драгметаллов для граждан — покупаем?
Алексей Балашов: Действительно 9 марта был отменен НДС при покупке инвестиционных слитков из золота для граждан. Раньше в большей степени именно этот налог останавливал частных инвесторов при покупке физического золота. Теперь же спрос на слитки резко вырос. Как правило драгметаллы занимают около 30% от общей суммы сбережений инвестора.
Руслан Мухаметшин: Золото, как и другие драгметаллы — актив кризиса. На мой взгляд, стоит покупать слитки только для диверсификации портфеля и снижения каких-то совсем критических и непредсказуемых рисков в финансовой сфере, и точно не на последние деньги. Центробанк ведь тоже значительную часть резервов хранит в золоте именно на всякий случай.
Как вообще человек сегодня может купить золото, серебро, платину?
Руслан Мухаметшин: Слитки можно купить в банке, только стоит учесть, что не все банки и не все отделения банков работают с физическим металлом.
Алексей Балашов: Для покупки необходимо выбрать банк, обладающий лицензией на работу с драгоценными металлами, обладающим экспертизой и в продаже, и в покупке драгоценных металлов. В зависимости от своих финансовых возможностей слитки можно выбрать разных весов: так для золота они начинаются от одного грамма.
Что лучше? Металлический счет или физический слиток?
Алексей Балашов: Металлический счет – это безналичное нахождение денег, переведенных по курсу в банке в то или иное количество граммов драгоценного металла, физически золото можно забрать при закрытии счёта или конвертировать обратно в рубли для фиксации дохода. Физическое золото Вы можете забрать с собой и самостоятельно им распоряжаться. Выбор зависит от позиции и целей инвестора. Так, если нет возможности и желания хранить слитки, то лучше открыть металлический счет.
Руслан Мухаметшин: Если отрабатывать катастрофические риски — лучше физический слиток, если хочется спекуляций — можно выбрать металлический счет.
Какой металл лучше всего брать?
Руслан Мухаметшин: Золото не имеет большой промышленной ценности, но понятно для большинства обывателей и в крайнем случае его проще будет поменять на какие-то другие активы в критической ситуации. Но и роста стоимости в разы я бы не ждал. Серебро, платина, палладий — имеют промышленное применение и их стоимость более волатильна. Серебро кроме того стоит существенно меньше в пересчете на вес. Для большинства первым выбором, на мой взгляд, было бы золото.
Алексей Балашов: Все-таки золото более ходовой металл, чем другие. Поэтому его покупка в качестве инвестиции или способа спасти сбережения кажется более оправданной.
Какие есть плюсы/минусы покупки драгметаллов и подводные камни?
Руслан Мухаметшин: Стоит учитывать, что слиток придется где-то хранить, и с учетом высокой стоимости металла придется или оборудовать домашний сейф или же снимать банковскую ячейку, что стоит денег. Учитывайте также, что хранить физические слитки при ухудшении экономической обстановки и росте преступности может быть небезопасно.
Алексей Балашов: Подводные камни могут возникнуть при попытке продать золото подороже не в банки и в компании, обладающие лицензиями, а на иных рынках сбыта. Здесь существует риск потерять свои средства и стать жертвой преступников. Вообще продать слиток в банке или компании с лицензией можно быстро, но перед этим лучше провести собственное исследование, чтобы найти наиболее выгодную цену. Сред, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, может быть большим, но я бы посоветовал не стесняться вести переговоры с банками, ведь в ряде случаев они готовы торговаться.
А драгметаллы не подешевеют? Это безопасно?
Руслан Мухаметшин: Как правило все покупают золото и в меньшей степени другие драгметаллы в попытке убежать от волатильности, рисков и инфляции, только вот цена при массовых покупках имеет тенденцию к росту. Поэтому при разрядке обстановки золото может дешеветь.
Алексей Балашов: Временные понижения цены золота действительно случаются. Однако, если смотреть на дистанции месяцев и даже лет, очевидна тенденция к повышению. Так, 1 декабря 2020 года золото по курсу ЦБ стоило 4 341,07 руб. за грамм, сейчас — 5 185 рублей. Цифры говорят сами за себя. В целом же, золото — это хороший актив для сбережений на годы, а не для краткосрочных вложений.
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