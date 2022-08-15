Все больше россиян вкладываются в китайский юань. В нем безопасно хранить деньги? Это стабильная валюта? Как его обменивать за рубежом?

На фоне санкций, и введения комиссий за обслуживание счетов в долларах и других западных валютах, россияне все чаще обращают свое внимание на юань. Еще в начале года китайская валюта занимала почти незаметное место в объеме валютных торгов на Московской бирже, теперь в некоторые дни опережает евро. Банки в свою очередь активно предлагают клиентам открывать юаневые счета. Но безопасно ли переводить свои сбережения в юани? Насколько это стабильная валюта? И можно ли ее в случае необходимости спокойно обменять за рубежом? Разбираемся в этих вопросах вместе с экспертами.
Насколько юань стабильная валюта?
Китай является второй по величине экономикой мира. Страна производит и продает товаров заметно больше, чем покупает, следствием чего являются огромные золотовалютные запасы. Все это поддерживает стабильность юаня, во всяком случае большую, нежели у рубля, отмечает декан факультета экономики Европейского университета Юлия Вымятнина.
«За последние 5 лет разница между максимальным и минимальным курсами юаня к доллару составила примерно 16%. Для сравнения волатильность рубля за тот же период составила порядка 25% (даже не принимая во внимание колебания курса в последние полгода)», — говорит Вымятнина.
Кроме того, отмечает автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков Китай остается островом низкой инфляции в современном неспокойном мире. Следовательно, китайские деньги обесцениваются медленнее, чем валюта многих других стран. «Последние годы инфляцию по юаню находится в диапазоне 1—5,5%, при этом в текущем году в пределах 3% (значительно лучше показателей США и ЕС)», — говорит он.
И все же, несмотря на все это, говорить что китайская валюта так же стабильна как доллар не приходится, говорит Александр Потавин, аналитик «Финам». «Ценовые колебания юаня достаточно велики и в основном связаны именно с внутренним законодательством и вмешательством государства в дела экономики. Важно отметить, что постепенное ослабление юаня, похоже, больше соответствует политической стратегии властей страны», — говорит он. Проще говоря, для того, чтобы китайские товары оставались дешевыми, руководство Поднебесной вполне может продолжать политику на постепенное ослабление своей валюты, что неприятным образом отразится на тех, кто решил вложиться в юань.
Можно ли обменять юань за рубежом?
Юань является международной резервной валютой, поэтому его вполне можно обменять во многих странах мира. «Это свободно конверируемая валюта. Китайские туристы же как-то катаются по миру и делают покупки», — говорит Никита Митрофанов, экономист и автор канала «Китайская угроза».
«На популярных для китайцев направлении, проблем с обменом валюты быть не должно, — соглашается Александр Потавин, — однако в традиционно русских местах отдыха (например, в Турции) могут возникнуть сложности, поэтому лучше иметь при себе и рубли».
Если вы хотите тратить деньги с юаневого счета за рубежом, то лучше открыть его в банке, выпускающем карты китайской платежной системы UnionPay. «Тогда вы сможете без проблем снимать местную валюту в банкоматах или производить оплату безналично», — отмечает Дмитрий Марков.
Могут ли ли возникнуть проблемы со счетами в юанях?
Эксперты отвечают на этот вопрос по-разному. «Я полагаю, что Китай не будет вводить санкций против российской финансовой системы, — говорит Юлия Вымятнина, —- а значит, блокировки счетов в юанях не будет (во всяком случае, так ситуация выглядит на данный момент)».
С другой стороны Никита Митрофанов считает, что теоретически шанс того, что средства в китайской валюте будут заблокированы есть. «Реализация риска лежит в плоскости отношений России и Китая. Если будет ухудшение, то и рисков будет больше», — говорит он.
И все же, полагает Дмитрий Марков, пока появление таких рисков выглядит «маловероятным».
Легко ли купить юань?
Купить наличные юани в России пока далеко не так просто, как доллары или евро. Хотя официальных ограничений на его покупку нет, пока китайскую валюту можно найти только в финансовых организациях крупных городов (и то не во всех). «В больших городах можно найти нал в кассах банков и обменниках, также купить можете на валютный счёт в вашем банковском приложении», — отмечает Никита Митрофанов.
«Кроме того, многие брокеры сейчас дают возможность покупать безналичный юань безлимитно на Московской бирже. После покупки на бирже ряд брокеров также позволяет переводить китайскую валюту на банковские счета (наличие этой опции лучше заранее уточнять)», — добавляет Дмитрий Марков.
Может ли юань стать заменой доллара и евро?
Юлия Вымятнина
Декан факультета экономики Европейского университета:
«В первом приближении можно считать, что юань достаточно стабильно соотносится с долларом США, чтобы можно было вместо доллара США инвестировать в юани с примерно теми же результатами (слово "примерно" стоит подчеркнуть)».
Никита Митрофанов
экономист и автор канала «Китайская угроза»:
«Заменой стать может, но заменой для чего? Копить можете, платить можете. Но Юань несет в себе качественно иные риски, чем доллар».
Александр Потавин
Аналитик «Финам»:
«Надо признать, что китайский юань не является полноценным защитным активом — это валюта хоть и мощной, но развивающейся страны с закрытыми институтами власти».
Дмитрий Марков
Автор стратегий автоследования «Финам»:
«Китайскую валюту можно рассматривать как альтернативу ранее популярным деньгам развитых Хранить сбережения в юанях относительно безопасно. Можно порекомендовать открывать срочные депозиты в юанях в российских банках или покупать китайские акции через СПБ биржу для сохранения и приумножения капитала. Конечно, важен принцип диверсификации. Не стоит вкладывать все сбережения только в юань или китайские акции: разумная доля — до трети ваших накоплений».
Комментарии (0)