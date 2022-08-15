Все больше россиян вкладываются в китайский юань. В нем безопасно хранить деньги? Это стабильная валюта? Как его обменивать за рубежом?

Насколько юань стабильная валюта?

Китай является второй по величине экономикой мира. Страна производит и продает товаров заметно больше, чем покупает, следствием чего являются огромные золотовалютные запасы. Все это поддерживает стабильность юаня, во всяком случае большую, нежели у рубля, отмечает декан факультета экономики Европейского университета Юлия Вымятнина.

«За последние 5 лет разница между максимальным и минимальным курсами юаня к доллару составила примерно 16%. Для сравнения волатильность рубля за тот же период составила порядка 25% (даже не принимая во внимание колебания курса в последние полгода)», — говорит Вымятнина.

Кроме того, отмечает автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков Китай остается островом низкой инфляции в современном неспокойном мире. Следовательно, китайские деньги обесцениваются медленнее, чем валюта многих других стран. «Последние годы инфляцию по юаню находится в диапазоне 1—5,5%, при этом в текущем году в пределах 3% (значительно лучше показателей США и ЕС)», — говорит он.

И все же, несмотря на все это, говорить что китайская валюта так же стабильна как доллар не приходится, говорит Александр Потавин, аналитик «Финам». «Ценовые колебания юаня достаточно велики и в основном связаны именно с внутренним законодательством и вмешательством государства в дела экономики. Важно отметить, что постепенное ослабление юаня, похоже, больше соответствует политической стратегии властей страны», — говорит он. Проще говоря, для того, чтобы китайские товары оставались дешевыми, руководство Поднебесной вполне может продолжать политику на постепенное ослабление своей валюты, что неприятным образом отразится на тех, кто решил вложиться в юань.