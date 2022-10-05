Банки Чехии прекращают обслуживать российские карты UnionPay

По данным информагентства, карты китайской платежной системы от российских банков прекращают обслуживать банкоматы и других финансовых организаций. Решение об этом чешские банки принимают самостоятельно.

Трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Например, в Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир». Причиной стало «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».

Обслуживание карт приостановил также один из крупнейших таджикистанских банков из-за «технических неполадок в работе российской платежной системы». В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.