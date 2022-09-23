Россия и Турция могут совместно разработать альтернативы системе «Мир»

Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству совместно с Москвой создать альтернативу российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ. Данное предложение должны будут обсудить на специальном совещании. «Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — заявляет корреспондент телеканала A Haber. Предполагается, что эту будет сделано для минимизации рисков по обходу санкций для Турции.

В Узбекистане с 23 сентября перестали работать банковские карты с платежной системой «Мир». Причиной названо «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».

Вчера глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о трудностях работы с кредитками «Мир» в Турции. Заявление было сделано после того как из пяти банков-партнеров два приостановили сотрудничество.

Ранее крупнейший банк Казахстана «Халык» сообщил, что продолжает обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Однако обналичить денежные средства пользователи не смогут, так как ограничения на выдачу наличных в банкоматах банка действуют с весны нынешнего года.