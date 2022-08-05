Рекомендация ЦБ дана крупнейшим розничным банкам России — как считает регулятор, они должны заблаговременно, не менее чем за 15 дней, доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях. «У клиентов должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны они или нет обслуживаться по новым правилам», — указывают в Банке России.

«Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины», — отмечают в пресс-службе регулятора.

Напомним, ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Лимит в 10 тысяч долларов или евро будет сохранен до весны следующего года. Также регулятор в очередной раз понизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых на фоне сохраняющейся несколько недель дефляции. Прогноз по спаду российской экономики и уменьшению ВВП в 2022 году теперь улучшен.