18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

ЦБ улучшил прогноз по спаду российской экономики и уменьшению ВВП в 2022 году

Поделиться:

Центробанк России поделился обновленным прогнозом по спаду российской экономики в 2022 году. Падение будет менее глубоким, чем ожидалось в апреле, говорится в очередном докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Sergey Dobrydnev / Shutterstock.com

В докладе ЦБ РФ также сказано, что «в то же время влияние шоков предложения может оказаться более растянутым во времени». Отмечается, что спад экономики в годовом выражении сохранится до середины 2023 года, а затем перейдет к восстановительному росту.

По итогам 2022 года уменьшение ВВП будет в районе 4-6%, по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%: «Начиная с середины 2023 года и в 2024 году экономика будет расти восстановительным темпом — несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%)».

В 2024 году прирост ВВП будет около 1,5-2,5%. Согласно данным из доклада регулятора, падение ВВП во втором квартале 2022 года оценивается в 4,3%, в третьем квартале ожидается снижение на 7%. По итогам первого квартала 2022 года прирост ВВП составил 3,5%.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: