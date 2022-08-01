ЦБ улучшил прогноз по спаду российской экономики и уменьшению ВВП в 2022 году

В докладе ЦБ РФ также сказано, что «в то же время влияние шоков предложения может оказаться более растянутым во времени». Отмечается, что спад экономики в годовом выражении сохранится до середины 2023 года, а затем перейдет к восстановительному росту.

По итогам 2022 года уменьшение ВВП будет в районе 4-6%, по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%: «Начиная с середины 2023 года и в 2024 году экономика будет расти восстановительным темпом — несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%)».

В 2024 году прирост ВВП будет около 1,5-2,5%. Согласно данным из доклада регулятора, падение ВВП во втором квартале 2022 года оценивается в 4,3%, в третьем квартале ожидается снижение на 7%. По итогам первого квартала 2022 года прирост ВВП составил 3,5%.