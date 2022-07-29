Россиян, работающих на отечественные компании из-за рубежа, хотят обязать платить налог в 30%. Что?! Как это будет работать?

Российское министерство финансов подготовило законопроект с несколькими изменениями в Налоговый кодекс. Подавляющее большинство нововведений напрямую не скажется на простых людях. Однако одно из них может существенно осложнить жизнь специалистов, которые уехали из страны, но продолжают работать на российские компании.

На сухом бюрократическом языке предложение Минфина звучит следующим образом: «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

За этой формулировкой таится резкое повышение налогов для дистанционных работников российских компаний за границей. Если предложение примут, им придется отдавать в виде НДФЛ почти треть своего дохода.