Россиян, работающих на отечественные компании из-за рубежа, хотят обязать платить налог в 30%. Что?! Как это будет работать?

Российские специалисты, уехавшие за границу, но продолжающие работать оттуда на отечественные компании, теперь должны будут платить налог в 30% от своего дохода. Такие поправки в законодательство предложило Министерство финансов. Если проект будет принят, это может серьезно сказаться на достатке многих людей, покинувших страну. Какие доходы попадут под повышенный налог? Как власти будут отслеживать эмигрировавших работников? Кто сможет избежать новых налоговых ставок?
Российское министерство финансов подготовило законопроект с несколькими изменениями в Налоговый кодекс. Подавляющее большинство нововведений напрямую не скажется на простых людях. Однако одно из них может существенно осложнить жизнь специалистов, которые уехали из страны, но продолжают работать на российские компании.
На сухом бюрократическом языке предложение Минфина звучит следующим образом: «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».
За этой формулировкой таится резкое повышение налогов для дистанционных работников российских компаний за границей. Если предложение примут, им придется отдавать в виде НДФЛ почти треть своего дохода.
Что меняет законопроект?
Зарплаты сотрудников, работающих на территории РФ, считаются доходом из российского источника. Если человек постоянно живет в России, подоходный налог для него составляет 13% (15% у высокооплачиваемых специалистов, чьи заработки выше 5 млн рублей в год). Для тех, кто трудится в РФ, но не имеет статуса налогового резидента (то есть находился в стране менее 183 дней за год), НДФЛ составляет 30%.
Однако если сотрудник покидает страну и продолжает работать на российскую компанию удаленно, из-за рубежа, его заработок формально уже не считается доходом из российских источников. Поэтому, когда переехавший за границу человек теряет статус налогового резидента, то ему не надо платить налоги в российскую казу, только в бюджет страны пребывания. «На сегодняшний день для целей определения, будет ли доход считаться полученным от источников в РФ, значение имеет место нахождения работника, а не место нахождения работодателя, — объясняет в беседе с «Собака.ru» Евгения Заинчуковская, юрист налоговой практики INTANA CRS, — причем место работы должно быть закреплено в договоре».
Именно этот принцип и предлагает изменить Минфин. Если это предложение будет принято, то удаленные сотрудники российских компаний, работающие из-за рубежа, будут вынуждены платить такой НДФЛ, как нерезиденты, трудящиеся в России — то есть 30%.
А как же налоги в стране пребывания?
Предложение Минфина сразу породило множество вопросов. Один из них — не получится ли в результате, что уехавшие сотрудники российских компаний вынуждены будут платить налог два раз — в России и в новой стране проживания.
В специальном релизе Минфина отмечается, что такой ситуации не произойдет, если работник живет в стране, с которой у России заключен договор об избежании двойного налогообложения. В этом случае налоги на новом месте «можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России».
Сейчас соглашения об избежании двойного налогообложения у России есть с 80 странами, пишет «КоммерсантЪ». Однако есть ряд государств, с которыми таких договоров нет. «Так, например, прекратило свое действие соглашение с Нидерландами. Отсутствуют действующие соглашения с Грузией и Эстонией», — рассказывает «Собака.ru» Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
В этих странах все же может сложиться ситуация, когда с одной зарплаты придется платить отчисления сразу в оба бюджета. «В РФ вознаграждение [будет облагаться НДФЛ] по ставке 30%, а затем еще раз оно же будет облагаться за границей — в государстве-резидентства физического лица. Итого почти 50% от суммы дохода можно будет отдать фискальным органам двух стран», — добавляет Евгения Заинчуковская из INTANA CRS.
Как все это будут контролировать?
Еще один вопрос, возникающий в связи с предложением Минфина, — как налоговые органы будут следить за его исполнением. Сейчас факт переезда должен быть отражен в трудовом договоре. При этом работодатель теряет полномочия налогового агента, проще говоря, компания не платит подоходный налог за эмигрировавшего сотрудника, человеку приходится делать это самому, заполняя декларацию и перечисляя деньги в налоговую.
Если поправки будут приняты, ситуация поменяется — удерживать налог (уже 30%-ный) вновь будут работодатели. На них же лягут все риски. «В случае неуплаты или неполной уплаты налога на нем лежит ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы, при совершении умышленных действий, связанных с неуплатой, штраф составляет 40%», — объясняет Анна Васильева из адвокатского бюро «Качкин и Партнеры». Таким образом, у компаний появляется дополнительная мотивация контролировать реальное местоположение своих сотрудников.
Однако сотрудник может сам не сообщить работодателю об отъезде за рубеж. Как обращает внимание издание The Bell, отдельной ответственности за неуведомление ФНС о смене налогового резидентства нет. Однако если налоговой все же станет известно о том, что сотрудник российской компании уехал более чем на полгода в другую страну, налог будет пересчитан в большую сторону.
Потенциально налоговые органы могут запросить погранслужбу, однако сделать это будет не так просто. Ведь человек может выехать в другие страны не только через российские аэропорты, но и через белорусские. Поэтому автоматически взять базу пограничников и через нее определить налоговое резидентство не получится.
Анна Васильева
Юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»
«Массовый сбор сведений о местоположении физических лиц налоговые органы не осуществляют, но могут в индивидуальном порядке запросить сведения в отношении отдельных граждан (применимо в основном к крупным должникам), поэтому вопрос о контроле за применением работодателем повышенной ставки 30% остается открытым».
Что будет с самозанятыми?
Также многих волнует, как новые поправки скажутся на самозанятых, переехавших за рубеж, и продолжающих сотрудничать с российскими компаниями. Для этой категории изменений не будет — пока их доход не превышает 2,4 млн рублей в год, они по-прежнему могут платить налог по льготной ставке.
Как пишет РБК, у россиян, потерявших после переезда налоговое резидентство РФ, как раз есть вариант оформить статус самозанятого. Таким образом можно снизить величину налога с 30 до 6%. Однако опрошенные «Собака.ru» юристы сомневаются, что сотрудникам российских компаний легко удастся формально уволиться и продолжить работать на ту же компанию за те же деньги, но уже в статусе самозанятого.
«Налогом на профессиональный доход не могут облагаться доходы, полученные от юридических лиц, которые являются или в течение двух последних лет являлись работодателями физического лица, имеющего статус самозанятого, — говорит Евгения Заинчуковская из INTANA CRS, — таким образом, просто поменять трудовой договор на гражданско-правовой договор с самозанятым, чтобы не платить 30%, не получится».
К чему все это приведет?
Несмотря на все вопросы к инициативе Минфина, партнер Б1 (бывшая EY Russia) Антон Ионов считает, что обойти нововведения, если они будут приняты, окажется непросто. «Уйти от выполнения правила будет крайне сложно, и теперь сотрудники будут задумываться, уезжать или нет. Ведь так уменьшается их доход. Возможно, так власти хотят остановить отток кадров. Вряд ли число уезжающих может существенно пополнить казну», — цитирует Ионова Forbes.
Впрочем, как обращают внимание эксперты, все же остается ряд лазеек для тех, кто не захочет платить 30%-ный налог. Так, поправки не коснутся сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. Также, возможна ситуация, когда часть компаний будет платить эмигрировавшим сотрудникам деньги через посредников и сторонние сервисы. «В случаях, где преследуется цель обойти регулирование, схемы выплаты вознаграждения нерезиденту станут более сложными», — констатирует Евгения Заинчуковская из INTANA CRS.
Не исключено также развитие событий, при котором вслед за сотрудниками менять налоговое резидентство станут и работодатели. «На наш взгляд, подобные изменения могут привести к релокации самих компаний с высокой долей проживающих за рубежом сотрудников, а не только отдельных сотрудников, за рубеж, если налоговая нагрузка компаний при прочих равных с учетом принятых сейчас льгот для IT-компаний будет существенно выше, чем при релокации самой компании в иностранное государство», — заключает Анна Васильева из адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
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