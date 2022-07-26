18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В России хотят обязать работающих за рубежом сотрудников отечественных компаний платить налоги в РФ

Поделиться:

Сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из‑за рубежа хотят обязать платить налоги в РФ. Такие поправки в законодательство подготовил Минфин, сообщает пресс-служба министерства.

Shutterstock.com

В поправках предлагается уточнить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

По нынешним правилам россиянин теряет статус налогового резидента РФ, если он находится за пределами страны не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Поправки Минфина фактически отменяют это правило и позволяют снять вопросы с налогообложением их доходов.

Также законопроект устанавливает нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов на аренду оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.

Помимо этого, законопроект закроет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам.

«На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг», — говорится в сообщении ведомства.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: