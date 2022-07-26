В России хотят обязать работающих за рубежом сотрудников отечественных компаний платить налоги в РФ

В поправках предлагается уточнить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

По нынешним правилам россиянин теряет статус налогового резидента РФ, если он находится за пределами страны не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Поправки Минфина фактически отменяют это правило и позволяют снять вопросы с налогообложением их доходов.

Также законопроект устанавливает нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов на аренду оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.

Помимо этого, законопроект закроет вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам.

«На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг», — говорится в сообщении ведомства.