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Резидентам России запретили выводить на зарубежные счета доходы от дивидендов

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Резидентам России запретили зачислять на зарубежные счета валюту, полученную в качестве дивидендов от российских компаний. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Shutterstock.com

Ограничения вводятся, если зачисление валюты связано с перечислением резидентами средств, полученных в виде дивидендов или при распределении их прибыли от российских компаний, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов.

Указ также наделяет правительственную комиссию правом вводить ограничения на зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках, а также назначать ограничения на перевод средств без открытия банковского счета с использованием электронных платежных систем.

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