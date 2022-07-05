Резидентам России запретили выводить на зарубежные счета доходы от дивидендов

Ограничения вводятся, если зачисление валюты связано с перечислением резидентами средств, полученных в виде дивидендов или при распределении их прибыли от российских компаний, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов.

Указ также наделяет правительственную комиссию правом вводить ограничения на зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках, а также назначать ограничения на перевод средств без открытия банковского счета с использованием электронных платежных систем.