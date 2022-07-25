Банк России намерен вернуть в оборот десятирублевые купюры из-за затратной чеканки монет

В России станет больше десятирублевых купюр. Уже в этом году Центробанк намерен возобновить печать банкноты образца, выпуск которой прекратился в 2013 году.
По словам зампреда Банка России Сергея Белова, чеканка десятирублевых монет, запущенных в оборот в октябре 2009 года, «оказалась затратной». Все из-за стоимости металла, которая начала расти в том же году. Сейчас регулятор также обсуждает вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года.
Зампред Банка России — о выпуске десятирублевой и пятирублевой купюр, цитата по «Известиям»:
В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе.
В настоящее время в обращении находятся 9 номиналов банкнот образца 1997 и 2010 годов:
- 5 рублей — Великий Новгород;
- 10 рублей — Красноярск;
- 50 рублей — Петербург;
- 100 рублей — Москва;
- 200 рублей — Севастополь;
- 500 рублей — Архангельск;
- 1 000 рублей — Ярославль;
- 2 000 — Владивосток;
- 5 000 — Хабаровск.
В марте 2021 года Банк России объявил о намерениях изменить внешний вид банкнот для того, чтобы «расширить географию». В конце июня 2022 года регулятор показал новую банкноту номиналом 100 рублей — в оливково-оранжевой гамме и даже с QR-кодом. Однако получить ее в ближайшее время россияне не смогут — сначала нужно настроить терминалы, банкоматы и оборудование для распознавания новых купюр, но из-за ухода производителей из России это произойдет не скоро.
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