Банк России намерен вернуть в оборот десятирублевые купюры из-за затратной чеканки монет

В настоящее время в обращении находятся 9 номиналов банкнот образца 1997 и 2010 годов:

5 рублей — Великий Новгород;

10 рублей — Красноярск;

50 рублей — Петербург;

100 рублей — Москва;

200 рублей — Севастополь;

500 рублей — Архангельск;

1 000 рублей — Ярославль;

2 000 — Владивосток;

5 000 — Хабаровск.

В марте 2021 года Банк России объявил о намерениях изменить внешний вид банкнот для того, чтобы «расширить географию». В конце июня 2022 года регулятор показал новую банкноту номиналом 100 рублей — в оливково-оранжевой гамме и даже с QR-кодом. Однако получить ее в ближайшее время россияне не смогут — сначала нужно настроить терминалы, банкоматы и оборудование для распознавания новых купюр, но из-за ухода производителей из России это произойдет не скоро.