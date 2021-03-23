Центробанк заменит города на российских банкнотах

Решение заменить изображения на российских банкнотах Банк России принял из-за того, что сейчас на купюрах расположились города лишь пяти федеральных округов — в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе. Поэтому Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — приводит РБК слова зампреда Банка России Михаила Алексеева.

Так, на новых купюрах Новосибирск заменит Красноярск (10 рублей), Пятигорск — Архангельск (500 рублей), Нижний Новгород — Ярославль (1 000 рублей), а Екатеринбург — Хабаровск (5 000 рублей). Остальные города на банкнотах останутся на своем месте, но и их внешний вид изменится. После обновления дизайна на на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов.

В настоящее время в обращении находятся 9 номиналов банкнот образца 1997 и 2010 годов: