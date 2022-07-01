Для использования новых 100-рублевых банкнот нужно настроить банкоматы. Их производители ушли из России

Новую сторублевую купюру, которую ранее показал Банк России, россияне не смогут получить в ближайшее время. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка, сначала нужно настроить терминалы, банкоматы и оборудование для распознавания новых купюр, но из-за ухода производителей из России это произойдет не скоро.
В частности, Ассоциация банков России обращала внимание на то, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная. По этой причине АБР весной этого года просила перенести на полгода введение в обращение новых купюр. «С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца»,— отмечается в письме АБР.
При этом в Центробанке, судя по всему, об этой проблеме знали: в ЦБ отмечали, что в большом объеме банкноты появятся в обороте после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано — через полгода-год. А пока что банкноты поступят поставщикам оборудования.
Участники рынка считают, что объявление о вводе в оборот 100-рублевой купюры нового образца было формальным. Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский предполагает, что на такой переход потребуется несколько лет.
Напомним, ранее Банк России показал новую банкноту номиналом 100 рублей. Она выполнена в оливково-оранжевой гамме и даже имеет QR-код, ведущий на сайт регулятора. Показываем, как теперь может выглядеть новая купюра.
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