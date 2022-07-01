Для использования новых 100-рублевых банкнот нужно настроить банкоматы. Их производители ушли из России

В частности, Ассоциация банков России обращала внимание на то, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная. По этой причине АБР весной этого года просила перенести на полгода введение в обращение новых купюр. «С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца»,— отмечается в письме АБР.

При этом в Центробанке, судя по всему, об этой проблеме знали: в ЦБ отмечали, что в большом объеме банкноты появятся в обороте после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано — через полгода-год. А пока что банкноты поступят поставщикам оборудования.

Участники рынка считают, что объявление о вводе в оборот 100-рублевой купюры нового образца было формальным. Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский предполагает, что на такой переход потребуется несколько лет.