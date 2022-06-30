Банк России показал новую банкноту номиналом 100 рублей. Она выполнена в оливково-оранжевой гамме и даже имеет QR-код, ведущий на сайт регулятора.
Ранее на лицевой стороне банкноты номиналом в 100 рублей была изображена квадрига Аполлона на здании Большого театра, на оборотной — главный фасад театра. В конце 2021 года предполагалось, что на лицевой стороне новой банкноты изобразят Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню и главное здание МГУ, на оборотной могут — достопримечательности Центрального федерального округа.
Итоговый вариант отличается от предполагаемого. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной стороны — Ржевский мемориал Советскому Cолдату. В нижней правой части лицевой стороны также расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.
Как сообщают в Банке России, модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. «Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
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