Ранее на лицевой стороне банкноты номиналом в 100 рублей была изображена квадрига Аполлона на здании Большого театра, на оборотной — главный фасад театра. В конце 2021 года предполагалось, что на лицевой стороне новой банкноты изобразят Красную площадь, парк «Зарядье», Шуховскую башню и главное здание МГУ, на оборотной могут — достопримечательности Центрального федерального округа.

Итоговый вариант отличается от предполагаемого. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, оборотной стороны — Ржевский мемориал Советскому Cолдату. В нижней правой части лицевой стороны также расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.