Западные СМИ сообщают о дефолте РФ. Россия это опровергает. Что происходит и как это отразится на простых россиянах?

Что случилось?

Произошло то, что эксперты давно предсказывали. Держатели российских облигаций не получили купонные доходы. Что это значит? Практически все государства, в том числе и Россия, занимают деньги. Взамен они дают специальные ценные бумаги — облигации — которые приносят кредиторам доход. Он может начисляться при погашении долга (грубо говоря, берется 900$, а погашается впоследствии 1000$), а может «капать» с определенной периодичностью (раз в год или полгода). Последний вариант и предполагает купонный доход.

В конце мая Россия должна была сделать очередные выплаты по части своих валютных облигаций, однако деньги до кредиторов не дошли. На решение этой проблемы по условиям договора, у РФ было 30 дней. Однако деньги на счета держателей облигаций так и не поступили. Именно это западные СМИ и агентства назвали «дефолтом».