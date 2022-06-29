Западные СМИ сообщают о дефолте РФ. Россия это опровергает. Что происходит и как это отразится на простых россиянах?

Американское агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт по долгам в иностранной валюте. Издание отмечало, что такого не происходило с 1918 года, когда большевики отказались платить по обязательствам царского правительства. Затем рейтинговое агентство Moody’s также подтвердило дефолт РФ. Однако официальные лица страны называют подобные сообщения «ложью». Что происходит и, самое главное, какие последствия это будет иметь для россиян? Разбираемся вместе с доцентом кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артемом Голубевым.
Что случилось?
Произошло то, что эксперты давно предсказывали. Держатели российских облигаций не получили купонные доходы. Что это значит? Практически все государства, в том числе и Россия, занимают деньги. Взамен они дают специальные ценные бумаги — облигации — которые приносят кредиторам доход. Он может начисляться при погашении долга (грубо говоря, берется 900$, а погашается впоследствии 1000$), а может «капать» с определенной периодичностью (раз в год или полгода). Последний вариант и предполагает купонный доход.
В конце мая Россия должна была сделать очередные выплаты по части своих валютных облигаций, однако деньги до кредиторов не дошли. На решение этой проблемы по условиям договора, у РФ было 30 дней. Однако деньги на счета держателей облигаций так и не поступили. Именно это западные СМИ и агентства назвали «дефолтом».
Почему российская сторона отрицает дефолт?
Позиция российской стороны заключается в том, что Россия пыталась заплатить кредиторам разными способами, однако платежи в валюте не могли дойти до получателей из-за санкций. Причем власти РФ отмечали, что лицензия США, позволявшая обслуживать валютный долг России истекла 25 мая, поэтому деньги были отправлены кредиторам заранее, 20 мая, но международные клиринговые агентства не довели средства до кредиторов, хотя, по мнению российской стороны, имели на это время. В свою очередь выплаты в рублях на Западе посчитали нарушением обязательств, так как трансферы по облигациям должны исполняться в той валюте, в которой деньги изначально занимались. «Вся эта ситуация выглядит как фарс. И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда», — прокомментировал положение вещей министр финансов РФ Антон Силуанов.
Таким образом, ситуация действительно противоречивая. С одной стороны кредиторы не получили выплаты в срок, с другой — Россия имеет деньги и желание выполнить обязательства, но не может этого сделать из-за санкций.
В чем отличия от дефолта 1998 года?
Ситуация полностью отличается. В 1998 году власти России допустили дефолт из-за долговых проблем. Тогда у страны была огромная задолженность, для ее покрытия выпускались новые краткосрочные облигации. На их покрытие выпускались еще новые облигации — как в финансовой пирамиде. В конечном итоге очередную порцию долгов покрыть не удалось и наступил дефолт.
Его разрушительные последствия определялись тем, что дефолту предшествовал завышенный на протяжении длительного времени курс рубля. Национальная валюта была такой дорогой, что производить что-либо в стране было невыгодно. Денег в бюджете не было. В результате наступил коллапс, быстрая девальвация рубля и скачок инфляции. Сейчас предпосылок к такому развитию событий в целом нет.
Как сегодняшняя ситуация скажется на обычных людях?
Прямых последствий для людей, как в 98-м ждать не приходится, во всяком случае ближайший год — два. Но можно говорить о косвенных последствиях. В условиях, когда зарубежные агентства говорят о дефолте, России будет сложнее искать финансирование на крупные проекты. В частности, на переориентацию экспорта нефти и газа в Азию. Китайские инвесторы, если они и захотят принимать участие в таких проектах, будут жестче диктовать россии условия.
Это скажется на доходах государственной казны, а если учесть, что около трети занятых в России — бюджетники, то это может оказать влияние на возможности государства по индексации их зарплат в будущем. Хотя это влияние не будет критичным.
Дефолт также может в среднесрочной перспективе, до конца года, сказаться в новом ослаблении рубля. Особенно учитывая тот факт, что правительство и так стремится к тому, чтобы вернуть курс на уровень 70—80 рублей за доллар.
Насколько эти последствия будут длительными?
В краткосрочной перспективе россияне не почувствуют влияния дефолта, о котором говорят зарубежные журналисты и рейтинговые агентства. Но в долгосрочной его влияние куда важнее. России будет намного сложнее привлекать инвестиции, не важно, западные или восточные. А следовательно сложнее будет развивать экономику, создавать рабочие места и обеспечивать рост зарплат.
Самое печальное, что шлейф от этого будет тянуться намного дольше, чем нынешний кризис. Даже если этот виток напряженности закончится, а международные рейтинговые агентства возобновят рейтингование России и российских компаний, то наши кредитные рейтинги будут недалеки от дефолтного уровня. Чтобы вернуться к инвестиционному рейтингу уйдут годы. Все это время высокие темпы экономического роста и увеличения благосостояния граждан будут затруднены.
Комментарии (0)