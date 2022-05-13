Все говорят о нефтяном эмбарго — это возможно? Куда мы будем продавать нефть? Сколько она будет стоить? Что станет с бюджетом России?

Европа обсуждает полный отказ от российской нефти — это возможно?

Юлия Вымятнина: финансовые ресурсы у Европы в целом есть, но они не бесконечны. Население европейских стран уже сейчас страдает от высоких цен на газ (и электричество), усиливается так называемая «энергетическая бедность», когда люди не могут себе позволить потреблять столько газа или электроэнергии, сколько им было бы комфортно для обогрева жилища, например. Это усиливает давление на правительства европейских стран, вынуждая их как-то реагировать на ситуацию. Рост цен на нефть приведет только к росту цен и общему ухудшению экономической ситуации для рядовых европейских граждан.

Но самое главное, помимо дороговизны, отказ от российской нефти потребует времени. Россия поставляет в Европу порядка четверти (либо несколько больше) всей потребляемой ею нефти, и полностью отказаться от нее и перейти на других поставщиков может потребовать от полугода до (немного более реалистично) полутора-двух лет. Именно поэтому обсуждается введение эмбарго не немедленно, а спустя примерно полгода.

Александр Титов: последовательный отказ европейцев от российской нефти и нефтепродуктов в течение полугода (или чуть большего времени для отдельных стран) возможен, но сопряжен с трудностями. Во-первых, потому что на рынке сейчас существует дефицит. В мире просто нет стран, у которых есть значительный резерв свободных мощностей, позволяющий быстро нарастить объем добычи нефти или производство нефтепродуктов.

Во-вторых, многие нефтеперерабатывающие заводы Европы технически заточены именно под российскую нефть — с ее вязкостью, сернистостью и другими параметрами. Следовательно, им придется искать на рынке не просто альтернативу, а аналог со сходными характеристиками. Не говоря уже о том, что российский трубопровод «Дружба» напрямую подключен к ряду европейских НПЗ. Отказ от этих поставок станет серьезным вызовом, что как раз и объясняет колебания Венгрии, Чехии и Словакии, производства которых и окажутся под ударом.