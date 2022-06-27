Bloomberg сообщил о дефолте России по суверенным долгам — первом с 1918 года

«Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы», — пишет Bloomberg. Отдельно отмечается, что дефолт, учитывая уже нанесенный экономике и рынкам ущерб, «пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян, переживающих двузначную инфляцию и худший экономический спад за последние годы».

Ранее власти России опровергали наступление возможного дефолта, заявляя, что в стране имеются средства для покрытия любых счетов — однако сделать это невозможно из-за искусственных преград. «Есть все основания полагать, что создание искусственных преград для РФ по обслуживанию государственного внешнего долга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт». Заявить можно, что угодно, и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт. […] Вся эта ситуация выглядит как фарс... И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда», — заявлял накануне, 23 июня, министр финансов России Антон Силуанов.

В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, в 1918 году — когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долгового бремени царской эпохи. Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина также объявляло дефолт по своему местному долгу в размере 40 миллиардов долларов.