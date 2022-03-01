Крупные российские банки приостанавливают выдачу новых ипотечных кредитов

О решении приостановить выдачу ипотечных кредитов заявили Совкомбанк, Альфа-банк и «ФК Открытие», Газпромбанк. В банках заявляют, что сейчас идет перерасчет тарифов с учетом новой ключевой ставки и выдача ипотеки приостановлена на неопределенный срок. Сотрудник кол-центра Альфа-банка заявил, что можно подать заявку на сайте, но время ожидания увеличено, на сколько – неизвестно.

О временной приостановке приема заявок на оформление ипотечного кредита заявлял Совкомбанк еще 25 февраля, пишет ТАСС. Для тех, кто ранее оформлял ипотеку в этом банке, условия по договорам, в том числе процентная ставка, не изменятся. В ВТБ с 28 февраля временно прекращается прием заявок на рефинансирование ипотеки. Получить кредит на покупку недвижимости можно, но его выдают по ставке от 15,3%.

Отмечается, что коммерческие банки не могут в одностороннем порядке изменить в договорах процентные ставки по кредитам после повышения ключевой ставки, если это отдельно не указано в договоре. Это значит, что у клиентов, которые ранее оформили ипотеку, останутся прежними проценты и выплаты.

Напомним, международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков, тем самым выполнив введенные в их отношении «санкционные распоряжения». Visa предпринимает аналогичные «оперативные меры». Отмечается, что те карты, которые уже были выпущены, продолжат работать на территории России.