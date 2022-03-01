Mastercard отключила несколько российских банков от платежной системы. Visa предпринимает «оперативные меры»

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха. Какие именно банки были отключены Mastercard — не уточняется.

Международная платежная система Visa также предпринимает «оперативные меры», чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных против России. «Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова к введению будущих ограничений. Наши мысли с украинским народом и всеми, кто пострадал. Мы надеемся на мирное урегулирование в ближайшее время», — отмечается в заявлении Visa.

Напомним, 24 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против России в связи с началом «специальной военной операции» на территории Украины. Под них попали ВТБ, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. На другие крупные банки России США наложили секторальные санкции, что подразумевает ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций. Эти меры распространяются на Газпромбанк, РСХБ, «Альфа-банк» и Московский кредитный банк.