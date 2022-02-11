Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что проводимая Банком России денежно-кредитная политика по-прежнему направлена на возвращение инфляции к 4%. По прогнозу и с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. Одновременно с этим, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.