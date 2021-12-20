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Продолжение пандемии, рост инфляции и новые санкции: Всемирный банк назвал риски для экономики России

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Директор Всемирного банка в России Рено Селигманн и главный экономист Дэвид Найт назвали главные риски для экономики страны. Продолжение пандемии коронавируса, неожиданный всплеск инфляции и другие — рассказываем подробнее.

Shutterstock.com

Главные риски для экономики России Селигманн и Найт озвучили в интервью «Ведомостям». Всего их четыре:

  • Угроза развития пандемии. В России она давит на экономику сильнее, чем в некоторых других странах — во многом из-за низких темпов вакцинации от коронавируса.
  • Риск неожиданного всплеска инфляции в 2022 году. Если это произойдет, экономика России окажется под давлением, так как Центробанк будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику и повысит ключевую ставку.
  • Введение новых международных санкций. Если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие на экономику России.
  • Энергопереход. Он представляет угрозу для России пока в долгосрочной перспективе.

Еще в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сохранение текущего уровня в 7,5% маловероятно из-за высокой инфляции. По итогам месяца она обновила шестилетний рекорд, достигнув 8,4% — максимума с января 2016 года. По прогнозу Набиуллиной, банк опустит ключевую ставку до нейтрального диапазона в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года.

В декабре Банк России в седьмой раз за год повысил ключевую ставку. Как считают эксперты, повышение не станет последним. В первом квартале 2022 года регулятор может повысить ее на 50 базисных пунктов — то есть на 0,5%. Также не исключается повышение до 10% в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%.

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