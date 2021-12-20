Продолжение пандемии, рост инфляции и новые санкции: Всемирный банк назвал риски для экономики России

Главные риски для экономики России Селигманн и Найт озвучили в интервью «Ведомостям». Всего их четыре:

Угроза развития пандемии. В России она давит на экономику сильнее, чем в некоторых других странах — во многом из-за низких темпов вакцинации от коронавируса.

Риск неожиданного всплеска инфляции в 2022 году. Если это произойдет, экономика России окажется под давлением, так как Центробанк будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику и повысит ключевую ставку.

Введение новых международных санкций. Если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие на экономику России.

Энергопереход. Он представляет угрозу для России пока в долгосрочной перспективе.

Еще в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сохранение текущего уровня в 7,5% маловероятно из-за высокой инфляции. По итогам месяца она обновила шестилетний рекорд, достигнув 8,4% — максимума с января 2016 года. По прогнозу Набиуллиной, банк опустит ключевую ставку до нейтрального диапазона в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года.

В декабре Банк России в седьмой раз за год повысил ключевую ставку. Как считают эксперты, повышение не станет последним. В первом квартале 2022 года регулятор может повысить ее на 50 базисных пунктов — то есть на 0,5%. Также не исключается повышение до 10% в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%.