Прогноз дня: Банк России повысит ключевую ставку до максимума 2017 года

Как следует из консенсус-прогноза Bloomberg и ожиданий аналитиков, опрошенных РБК, совет директоров Банка России вновь повысит ключевую ставку уже в эту пятницу, 17 декабря. Повышение станет седьмым подряд с марта 2021 года и первым максимальным с 2017 года — именно тогда ставка в последний раз была установлена на отметке в 8,5%.

Еще в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сохранение текущего уровня в 7,5% маловероятно из-за высокой инфляции. По итогам месяца она обновила шестилетний рекорд, достигнув 8,4% — максимума с января 2016 года. По прогнозу Набиуллиной, банк опустит ключевую ставку до нейтрального диапазона в 5-6% годовых не раньше середины 2023 года.

Эксперты считают, что декабрьское повышение ключевой ставки не станет последним. В первом квартале 2022 года Банк России может повысить ее на 50 базисных пунктов — то есть на 0,5%. Также не исключается повышение до 10% в случае еще большего отклонения инфляции от цели в 4%.

В базовом сценарии экспертов«Ренессанс Капитала» Центробанк может начать цикл снижения ставки уже в третьем квартале 2022 года. К концу следующего года аналитики ожидают ключевую ставку в 7%, а к концу 2023 года — 5,5%. «Снижение инфляции, вероятно, начнет происходить по мере охлаждения внутреннего спроса, а также с восстановлением рынка производства товаров и услуг. ЦБ не будет держать процентную ставку на высоком уровне долго, поскольку есть риски значимого торможения экономики», — считает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.