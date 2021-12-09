Павел Дуров за год увеличил свое состояние на более чем 400%

В мировом рейтинге Forbes Павел Дуров занимает 113 строчку. Его состояние по итогам 2021 года оценивается в 17,2 миллиарда долларов, тогда как еще в 2020-ом оно составляло 3,4 миллиарда. Таким образом, Дуров приумножил свое состояние за год на более чем 400%.

Больший рост состояния за год среди россиян только у Татьяны Бакальчук. Основательница онлайн-магазина Wildberries в 2021 году увеличила свои доходы на более чем 1 000%. Сейчас она занимает 165 место в списке богатейших людей мира с состоянием в 13 миллиардов долларов. В 2020 году у женщины был только 1 миллиард.

Абсолютным лидером по увеличению состояния в денежном эквиваленте стал основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск. За год его доходы возросли с 156 до 266 миллиардов долларов. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, которого Маск сместил с первого места в списке Forbes, выросло лишь на 6 миллиардов.

Напомним, к началу ноября Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард. А Павел Дуров получил гражданство Франции.