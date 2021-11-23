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Павел Дуров стал гражданином Франции

Создатель Telegram и бывший генеральный директор ВКонтакте Павел Дуров получил гражданство Франции. Запись об этом появилась в Официальном журнале Французской Республики.

Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch

В документе, который был подписан еще 25 августа и обнародован только сейчас, содержится графа с личными данными Павла Дурова, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Эта информация совпадает с данными российского бизнесмена.

В 2013 году создатель Telegram и бывший генеральный директор ВКонтакте стал гражданином государства Сент-Китс и Невис в восточной части Карибского моря. «В графе "гражданство" в Википедии имею двойное "Russian, Kittitian". Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз», — говорил он.

Получение гражданства Франции Дуров пока не прокомментировал.

Напомним, ранее Павел Дуров (неожиданно для всех!) пообщался с подписчиками своего русскоязычного канала. Все началось с опроса про блокировку бота «Умного голосования». После этого Дуров открыл комментарии и, предполагается, что стал самостоятельно отвечать на вопросы пользователей популярного мессенджера. В октябре Дуров отметил свое 37-летие, в честь этого составив список из трех недооцененных и семи переоцененных вещей в жизни. Публикуем его.

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