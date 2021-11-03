Годовая инфляция в России в октябре превысила 8% впервые с 2016 года

В Москве цены выросли на 0,7%, а в Петербурге — на 1,2%. Также максимального месячного роста достигли потребительские цены, они увеличились на 1,11% — это самый высокий показатель с 2015 года. В целом с начала 2021 года стоимость товаров и услуг, которые Росстат учитывает при расчете инфляции, выросли на 6,49%.

Продовольственные товары подорожали в октябре на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% — в месячном. Цены на непродовольственные товары тоже значительно выросли: на 8,17% за год и на 0,78% за месяц. Услуги подорожали на 4,36% в годовом выражении, за месяц — на 0,01%.

Также заметили рост цен в целом по России на овощи и фрукты. В октябре их стоимость увеличилась на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% по сравнению с сентябрем. В частности, за месяц цены на огурцы повысились на 48,7%, помидоры — на 43,8%, картофель — на 15,5%, апельсины — на 10,7%, бананы — на 5,8%. Но также фиксируется снижение цен на лимоны на 14,9%, на 5% — яблоки, 2,4% — репчатый лук, 1,9% — виноград, 1,8% — морковь, 0,2% — белокочанная капуста.

Куриные яйца подорожали в среднем с сентября на 12,7%. Сахар вырос в цене на 2%, подсолнечное масло — на 0,6%. Также за год зафиксировали подорожание бензина на 7,09%, по сравнению с сентябрем — на 0,62%.

Напомним, годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. По итогам июня годовая инфляция в Росси достигла 6,5% — впервые с августа 2016 года. Позже датский Saxo Bank опубликовал прогноз по глобальным рынкам на четвертый квартал 2021 года. По подсчетам аналитиков банка, Россия еще не достигла пика инфляции — страна находится в «опасной близости от некоторой формы стагфляции», в ближайшие месяцы показатель может оставаться вблизи 8%.