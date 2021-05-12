Исследование денежных запросов россиян было проведено сервисом SuperJob с 14 апреля по 10 мая, в нем приняли участие 2,5 тысячи человек из 541 населенного пункта во всех федеральных округах. Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно.

Мужчинам нужно больше денег, чем женщинам — 92 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам от 25 до 34 лет — 164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч, а людям от 45 лет и старше — 195 тысяч рублей в месяц.

Среди жителей мегаполисов самые высокие запросы в Москве — жителям столицы для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц. Петербуржцы хотят иметь по 183 тысячи рублей в месяц, жители Владивостока — 200 тысяч. Самые скромные запросы у жителей Кирова — 132 тысячи рублей в месяц, Оренбурга — 136 тысяч и Липецка — 137 тысяч.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Это исторический максимум за всю историю наблюдений. Также граждане начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 миллиарда рублей в день, или 280 миллионов рублей в час. Чтобы дать россиянам возможность защититься от мошенничества, правительство планирует дать возможность россиянам заранее запрещать себе брать любые кредиты.