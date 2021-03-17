Олег Тиньков предсказал, кто войдет в число богатейших миллиардеров через 10 лет

В тройке миллиардеров будущего, по мнению Тинькова, основатель Telegram Павел Дуров, основатель финтех-компании Revolut Николай Сторонский, а также создатели Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. «Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте. Всем желаю хорошего бизнеса в этом году. Я знаю, что бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов. Сторонский сказал, что меньше 16 часов в день он не работает», — отметил Тиньков.

Также Тиньков рассказал, что в любом случае выступает за прогресс, однако сам не до конца понимает, зачем людям нужны биткоины. «Это очень крутая вещь, как мы знаем, наверное. Но чего не хватает человеку, если он идет в крипту? Мне кажется, что это про людей, которые хотят что-то от кого-то скрыть. При этом против прогресса нет смысла идти, молодежь этого хочет», — поделился своими размышлениями основатель «Тинькофф банка».

Напомним, ранее основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков выступил с речью в социальной сети Clubhouse. Едва не умерев, он пересмотрел свой подход к жизни и решил больше не делать «никакой бизнес». Теперь Тиньков намерен сосредоточиться на решении проблем рака, возродить программу «Бизнес-секреты» и оставаться акционером «Тинькофф банка» — который планирует стать «вторым после «Сбера» в России.