Олег Тиньков — главный бизнесмен 2020 года. Как он победил лейкемию, сохранил независимость банка и создает онкофонд

Олег Тиньков в 2020 году в очередной раз доказал, что выходит победителем из любой ситуации. За минувший год он совершил, кажется, невозможное: поборол лейкемию и достиг полной ремиссии, а также решил создать Фонд развития донорства костного мозга. А кроме того — не пошел на сделку по слиянию с «Яндексом» и выбрал путь самостоятельного развития своего банка. И это в то время, когда крупные компании грезят слияниями и замкнутыми экосистемами. Сегодня, 25 декабря, в день рождения Олега редакция «Собака.ru» во-первых, поздравляет его с праздником, а во-вторых в (очередной!) раз пытается понять — ну как ему это все удается?!
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Олег Тиньков с женой и детьми
Икона Святого Николая
«Сегодня 163 день со дня пересадки. День Святого Николая, дети мне подарили перед самой трансплантацией̆ его икону, и она стояла рядом с моей кроватью в больнице и стоит рядом прямо сейчас. Крестился я 25 декабря 1988 года также в Никольском Соборе Ленинграда. И вот- ЧУДО! Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый̆ точный̆ анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой̆ анализ наука не имела. Это называется MRD minimum residual disease. И у меня ПОЛНАЯ РЕМИССИЯ теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год», – написал на этой неделе Олег Тиньков в инстаграме (орфография и пунктуация сохранены). У бизнесмена была диагностирована лейкемия в октябре 2019 года.
Бизнесмен пишет, что впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой GvHD (Graft-Versushost Disease). Речь идет о реакции «донор против хозяина», когда костный мозг донора распознаёт клетки реципиента как чужие и реагирует на них с различной интенсивностью. Также предстоит поменять группу крови на донорскую, а на восстановление и реабилитацию уйдут долгие месяцы. «Но сегодняшний анализ – это огромное облегчение, для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев. Лейкемия – это, наверное, самая ужасная болезнь, это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен», – написал предприниматель в посте.
Сам Тиньков уже больше года с прессой не общается и интервью не дает. В пресс-службе предпринимателя «Собаке.ru» сообщили, что на запросы журналистов Олег не отвечает даже письменно и занимается исключительно своим здоровьем.
Создание Фонда
Болезнь подтолкнула Олега к созданию Фонда, который будет помогать взрослым, больных лейкемией. «В России в моем возрасте от моего диагноза умирает примерно 75%, а в Европе выживает 75%», — сокрушается бизнесмен.
«Фонд семьи Тиньковых – Tinkoff Family Foundation – должен заработать в феврале 2021 года, сейчас собирается команда. Фонд создается по модели эндаумента. Первые 20 млрд рублей вложит семья Тинькова. Напрямую с пациентами фонд работать не будет, Тиньков ставит другие задачи: изменить систему, обучать врачей и популяризировать донорство стволовых клеток (костного мозга), чтобы увеличить регистр потенциальных доноров», – сообщил Forbes.
В октябре Олег через инстаграм объявил, что работа над созданием Фонда уже началась. Больше никаких деталей не известно. «Я был шокирован узнав, что это будет самый большой эндаумент страны, АУ олигархи. Вы тут пол Лондона скупили, а в родной стране парки и фонды создают только предприниматели, не выросшие на приватизации и бывших активах СССР, а построившие бизнес с нуля. Стыдно…Хочу и надеюсь выжить и уже со следующего года, начать занимать проблемой донорства в стране, иначе жена продолжит», – написал Тиньков.
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Олег Тиньков, 9 сентября 2020 года, 2 месяца спустя после пересадки костного мозга.
Налоговые претензии
Непростыми оказались для бизнесмена последние полтора года и из-за претензий американской налоговой службы. В 1996 году Тиньков получил гражданство США, в октябре 2013 года отказался от него. По правилам налоговой системы США при отказе от гражданства бывшие американцы должны заплатить налог (exit tax). «Платить налог, рассчитывающийся по сложной формуле исходя из стоимости активов на момент экспатриации, должны обладатели состояний не менее 2 млн долларов. Заполняя декларации, Тиньков указал, что его доход в 2013 году составил 205 317 долларов, а состояние не превышало 300 000 долларов», – написал Forbes.
Однако в 2019 году американская налоговая служба предъявила российскому предпринимателю претензии. В обвинительном заключении Минюста США говорится, что за несколько дней до отказа от американского гражданства Тиньков провел IPO TCS Group – головной компании банка «Тинькофф Кредитные системы» (сейчас Тинькофф Банк). Через две компании с Британских Виргинских островов Тиньков продал 11 млн акций TCS более чем на 199 млн долларов, оставшись собственником свыше 92 млн акций стоимостью более 1 млрд долларов. За занижение доходов в декларации бизнесмену в США грозит до шести лет лишения свободы. Суд должен состояться в 2021 году.
После обвинения в налоговом мошенничестве в США Олег Тиньков уже в 2020 году стал участником списка расследования Al Jazeera об обладателях паспортов Кипра, полученных по программе «гражданство за инвестиции». Если в США будет доказана вина Тинькова, то его кипрское гражданство может быть отозвано. Это приведет к негативным для бизнесмена последствиям не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, включая возможный отказ в доступе к их финансовым и банковским системам, считает партнер Paragon Advice Group, кандидат юридических наук Александр Захаров.
Срыв сделки, но бизнес продается всегда
В октябре «Тинькофф» объявил о прекращении переговоров с "Яндексом" о покупке банка, о которых было объявлено 22 сентября. «Яндекс» подтвердил, что не смог согласиться с условиями сделки, в связи с чем переговоры с Олегом Тиньковым прекращены. Сделка оценивалась почти в 5,5 млрд долларов.
«Я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндекс». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», – написал предприниматель.
11 декабря бизнесмен сообщил о продаже пакета акций Тинькофф на 325 млн долларов, принадлежащих трасту его семьи. После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером Группы с долей свыше 35%. «Я считаю, что расширение числа держателей акций Группы идет на пользу компании, но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. В частности, привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 млн. долларов. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем», – пояснил в своем посте Олег Тиньков.
В этом месяце капитализация банка Олега Тинькова превысила рыночную стоимость ВТБ: на 10 декабря «Тинькофф» стоил 6,73 млрд долл, а ВТБ — $6,65 млрд. Цель предпринимателя – превысить стоимость банка в 10 млрд долларов в ближайшее время. «Новость, что мы обошли по капитализации (стоимости) государственный банк ВТБ, очень меня порадовала! В 2020 акции «Тинькофф» выросли в 2 раза в долларах(!!). Спасибо нашим инвесторам», – отреагировал он на это событие.
Но вполне вероятно, что в будущем Олег все-таки продаст свой банк, как он это делал со всеми своими предыдущими бизнесами. «Абсолютно любой бизнес продается, это аксиома, в случае с «Тинькофф» он продается дорого, по справедливой цене», — считает он.
Успех своего банка Олег Тиньков объясняет просто: бизнес-модель банка построена вокруг нужд и желаний клиента, и задача, предвосхищать их, а не ждать, когда нас попросят что-то сделать. «С самого первого дня, я читал каждый отзыв, каждый комментарий в сети, иногда у меня на это уходило до половины моего рабочего времени! И даже сейчас, когда я фактически не руковожу и не управляю компанией последние 2 года, наш топ-менеджмент делает тоже самое. Мы параноидально клиенто-ориентированны!» — уверяет Олег, считая, что именно такой подход помог его компании ворваться в тройку розничных банков России по количеству активных клиентов!
Бизнесы Олега Тинькова:
- В начале 90-х создал компанию «Петросиб», торговавшую электротехникой. Компания открыла сети магазинов «Техношок» и «MusicШок» и была продана в 1997 году.
- В 1998 году открыл производство замороженных полуфабрикатов «Дарья», вложив в него 7 млн долларов, продал в 2001 году за 21 млн долларов группе «Планета» Романа Абрамовича.
- в 1998 году открыл первый ресторан с пивоварней в нем под брендом Tinkoff на Казанской улице в Петербурге. Проект стал сетевым и в 2009 году 10 ресторанов «Тинькофф» были проданы скандинавскому фонду Mint Capital.
- В 2003 году построил первый пивоваренный завод «Тинькофф», в 2005-м – второй. Помимо пива «Тинькофф» вывел на российский рынок бренды «Текиза», «Т» и др. В середине 2005 года продал пивоваренный бизнес бельгийскому концерну InBev.
В чем феномен Тинькова — лучше самого Олега на этот вопрос мало кто сможет ответить. «Бизнесмены, по-моему, делятся на два класса: инвесторы и строители. Я вот строитель. Взял тему и работаю над ней. Занялся онлайн-банкингом 13 лет назад и продолжаю им заниматься. А чтобы быть инвестором, нужно иметь другой склад ума. У нас в России каждый второй предприниматель — еще и инвестор: свою поляну пашет и еще тридцать пять рядом. А я так не умею, потому что, на мой взгляд, от этого основной бизнес страдает. Я выбрал свой путь: я предпринимаю и никуда не инвестирую. Отсюда и провалов мало», — рассказывал в прошлом году Тиньков в интервью нашему издателю Нике Белоцерковской.
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