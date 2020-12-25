Олег Тиньков — главный бизнесмен 2020 года. Как он победил лейкемию, сохранил независимость банка и создает онкофонд

Икона Святого Николая

«Сегодня 163 день со дня пересадки. День Святого Николая, дети мне подарили перед самой трансплантацией̆ его икону, и она стояла рядом с моей кроватью в больнице и стоит рядом прямо сейчас. Крестился я 25 декабря 1988 года также в Никольском Соборе Ленинграда. И вот- ЧУДО! Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый̆ точный̆ анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой̆ анализ наука не имела. Это называется MRD minimum residual disease. И у меня ПОЛНАЯ РЕМИССИЯ теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год», – написал на этой неделе Олег Тиньков в инстаграме (орфография и пунктуация сохранены). У бизнесмена была диагностирована лейкемия в октябре 2019 года.

Бизнесмен пишет, что впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой GvHD (Graft-Versushost Disease). Речь идет о реакции «донор против хозяина», когда костный мозг донора распознаёт клетки реципиента как чужие и реагирует на них с различной интенсивностью. Также предстоит поменять группу крови на донорскую, а на восстановление и реабилитацию уйдут долгие месяцы. «Но сегодняшний анализ – это огромное облегчение, для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев. Лейкемия – это, наверное, самая ужасная болезнь, это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен», – написал предприниматель в посте.

Сам Тиньков уже больше года с прессой не общается и интервью не дает. В пресс-службе предпринимателя «Собаке.ru» сообщили, что на запросы журналистов Олег не отвечает даже письменно и занимается исключительно своим здоровьем.