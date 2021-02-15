«Мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я все, я на пенсии»: Олег Тиньков пришел в Clubhouse и рассказал о планах на будущее

«Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я все, я на пенсии. Я хочу оставаться в «Тинькофф» акционером. Быть в нем каким-то таким визионером, акционером. Я операционной деятельностью и так не занимался лет пять уже. Я пересмотрел свой подход к жизни: время было разбрасывать камни, время собирать. Я не хочу и не буду делать больше никакой бизнес. Это вообще исключено», — рассказал Тиньков.

По словам Тинькова, на днях он зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией — болезнью, с которым борется сам. «Я туда выделяю огромное количество денег собственных. Мы будем думать про регистр стволовых клеток доноров костного мозга. Будем заниматься трансплантационными центрами. Переболев уж такой болезнью, какой я переболел, когда у меня шанс был погибнуть. Я прошел столько... Я два раза почти умер, откачивали. Неважно. Я был там, везде, где не стоит быть. Я знал, что жизнь одна, но что она такая короткая — я вообще не понимал», — отметил он.

Также основатель «Тинькофф банк» планирует «принципиально поменять» систему гематологии в России. «Что после меня останется, мне важно. Я бы хотел поменять принципиально систему гематологии в России и кровяных раков. Сейчас умирает примерно пять тысяч людей, просто которые не должны умирать, и если через три года будет не пять тысяч умирать, а тысяча, а четыре я и мой фонд будет спасать — это для меня круто... Вот это меня забавляет, а не то, что сделать еще один стартап и заработать еще 1 миллиард долларов. Поверь мне, если ты в гробу лежишь с 4 с 6 миллиардами, ну ровно ничего не меняется», — заявил Тиньков.

Кроме того, Олег Тиньков возрождает YouTube-программу «Бизнес-секреты». На это его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми основатель «Тинькофф банк» общался — они рассказывали, что смотрели и учились по его интервью. Из-за пандемии программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл.

Напомним, в октябре 2019 года у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкимии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — три месяца назад он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19.