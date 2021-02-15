«Тинькофф Банк» запустит платежный сервис Tinkoff Pay

«Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом «Tinkoff Касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — приводит VTimes слова представителя «Тинькофф банка».

Напомним, неделей ранее стало известно, что собственный сервис безналичной оплаты также готовит к запуску «Яндекс». Пользователи смогут привязывать к нему свои банковские карты и совершать с его помощью оплату — аналогично Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Вечером 14 февраля основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков выступил с речью в социальной сети Clubhouse. Едва не умерев, он пересмотрел свой подход к жизни и решил больше не делать «никакой бизнес». Теперь Тиньков намерен сосредоточиться на решении проблем рака, возродить программу «Бизнес-секреты» и оставаться акционером «Тинькофф банка» — который планирует стать «вторым после «Сбера» в России.