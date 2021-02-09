Сейчас пользователи «Яндекса» могут могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и через эту функцию оплачивать покупки и заказы из разных сервисов компании. Однако в скором времени они смогут воспользоваться и сервисом безналичной оплаты — как пишет VTimes, соответствующие документы, говорящие о его запуске и условиях использования, у компании уже есть.

Пользователи Yandex Pay смогут вводить и сохранять данные своих банковских карт и совершать с помощью сервиса безналичную оплату. Yandex Pay будет доступен на «веб-страницах «Яндекса», сроки запуска сервиса пока не раскрываются.

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — отметил представитель «Яндекса».