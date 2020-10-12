Банк России выпустил 5 миллионов монет номиналом 25 рублей. На них изображены медики, борющиеся с коронавирусом

25-рублевая монета посвящена «самоотверженному труду медицинских работников». На оборотной стороне изображены два медицинских работника, женщина и мужчина, в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Всего в обиход выпущено 5 миллионов таких монет — они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров.