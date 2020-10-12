Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные «самоотверженному труду медицинских работников».
Банк России выпустил 5 миллионов монет номиналом 25 рублей. На них изображены медики, борющиеся с коронавирусом
25-рублевая монета посвящена «самоотверженному труду медицинских работников». На оборотной стороне изображены два медицинских работника, женщина и мужчина, в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Всего в обиход выпущено 5 миллионов таких монет — они выполнены из недрагоценных металлов и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров.
Также Банк России выпустил еще одну памятную монету — номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда». На оборотной стороне изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 300 тысяч, в Петербурге — 48 тысяч, в мире — 37 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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