ТОП-5 лайфхаков новогодней сервировки? И как приготовить заливное на шампанском? Рассказывают коллекционеры кутюрного сервиза Ольга и Мария Гусевы в альбоме «Елки Haute Couture»

Обладательницы музейной коллекции столового серебра и авторы знаменитого альбома-ликбеза по сервировке Entertaining Haute Couture Ольга и Мария Гусевы выпустили вторую книгу, бесценную в сезон X-mas праздников. В альбоме «Елки Haute Couture» собран ультимативный (и максимально красивый!) гид по лучшим идеям оформления новогоднего стола (в референсах — Щелкунчик и Людовик XIV!) и украшения праздничной елки. А еще Ольга и Мария делятся фирменными рецептами из семейного архива (гастро-бэнгер — заливное на просекко!) и показывают свою великое собрания сервиза — от кутюрных тарелок Christofle до фарфоровой рюмки-туфельки Vieux Paris (квантовый непо-двойник знаменитого коктейльного хита в баре «Серж»!).
Отдел моды Собака.ru расспросил Марию Гусеву о работе над книгой «Елки Haute Couture» (спойлер: наряжали елку семь раз!), любимых референсах в столовом сет-дизайне и секретах безупречной сервировки.
Мария Гусева:
Гуру сервировки и соавтор книги «Елки Haute Couture»
После выхода первого издания Entertaining Haute Couture мы планировали выпуск второй части и даже начали съемки. Но в декабре 2024 года во время зимних мастер-классов задумались, как же не просто придумывать темы именно для новогодних сервировок. Мы решили сделать готовый гид «Елки Haute Couture», собрав в одном издании все идеи, которые вдохновляли нас годами: сочетания цветов, необычные элементы декора, атмосферные композиции. Более того, в книгу мы включили идеи для оформления елки и несложные, но эффектные рецепты из нашего семейного архива.
Поскольку идея книги «Елки Haute Couture» пришла совершенно спонтанно, работа шла в турбо режиме. За время съемок мы семь раз собирали и разбирали новогоднюю елку, а для китайской сервировки нарядили отдельное дерево для декора стола.
Мы никак не могли определиться с форзацом книги, как вдруг на винтажном рынке в Лондоне мама нашла потрясающей красоты редкий платок Hermes Joies D’Hiver с изображением различных новогодних сцен. На аукционе разыгралась целая борьба за этот уникальный артефакт: сначала его перекупила одна дама, но как только узнала, для какой цели нам нужен платок, без раздумий уступила ради искусства.
В книге «Елки Haute Couture» мы показали нашу уникальную коллекцию посуды Christofle, Bernardaud, Baccarat, Lalique и Christian Dior в сочетании с редкими винтажными предметами. Мне больше всего нравится сервировка «Щелкунчик в джазе» — сочетание классической рождественской сказки с ревущими двадцатыми и эпохой Гэтсби. А мамина любимая — «Однажды в Версале», посвященная Рождеству во Франции и ее любимому Людовику XIV, который ввел в королевский обиход экономику роскоши с пышными балами и застольями.
Сервировка — это театральное представление, которое всегда должно быть продумано заранее: от темы и цветовой гаммы до мелочей вроде колец для салфеток или свечей. Вот пять секретов идеальной сервировки:
- Баланс хрусталя, фарфора и серебра на столе.
- Важно cочетать элементы так, чтобы ни один не перетягивал на себя внимание. Если декор насыщенный, посуда может быть сдержанной. Если скатерть яркая — дополнения стоит выбирать спокойнее.
- Игра материалов и текстур украшает сервировку: фарфор, серебряные приборы, льняные салфетки, хрусталь с легким узором или золотом — вместе создают объем и глубину, которые невозможно получить одним элементом.
- Естественность — даже самая торжественная сервировка должна оставаться живой: необходимы ветки зелени, фрукты и только живые цветы.
- Главный секрет — любовь к процессу. Сервировка — не просто оформление стола, а, прежде всего, удовольствие от процесса. Это чувствуют гости.
Комментарии (0)