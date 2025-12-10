ТОП-5 лайфхаков новогодней сервировки? И как приготовить заливное на шампанском? Рассказывают коллекционеры кутюрного сервиза Ольга и Мария Гусевы в альбоме «Елки Haute Couture»

Поскольку идея книги «Елки Haute Couture» пришла совершенно спонтанно, работа шла в турбо режиме. За время съемок мы семь раз собирали и разбирали новогоднюю елку, а для китайской сервировки нарядили отдельное дерево для декора стола.

Мы никак не могли определиться с форзацом книги, как вдруг на винтажном рынке в Лондоне мама нашла потрясающей красоты редкий платок Hermes Joies D’Hiver с изображением различных новогодних сцен. На аукционе разыгралась целая борьба за этот уникальный артефакт: сначала его перекупила одна дама, но как только узнала, для какой цели нам нужен платок, без раздумий уступила ради искусства.