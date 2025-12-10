Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
Дизайн

Поделиться:

ТОП-5 лайфхаков новогодней сервировки? И как приготовить заливное на шампанском? Рассказывают коллекционеры кутюрного сервиза Ольга и Мария Гусевы в альбоме «Елки Haute Couture»

Обладательницы музейной коллекции столового серебра и авторы знаменитого альбома-ликбеза по сервировке Entertaining Haute Couture Ольга и Мария Гусевы выпустили вторую книгу, бесценную в сезон X-mas праздников. В альбоме «Елки Haute Couture» собран ультимативный (и максимально красивый!) гид по лучшим идеям оформления новогоднего стола (в референсах — Щелкунчик и Людовик XIV!) и украшения праздничной елки. А еще Ольга и Мария делятся фирменными рецептами из семейного архива (гастро-бэнгер — заливное на просекко!) и показывают свою великое собрания сервиза — от кутюрных тарелок Christofle до фарфоровой рюмки-туфельки Vieux Paris (квантовый непо-двойник знаменитого коктейльного хита в баре «Серж»!). 

Как Ольга и Мария Гусевы собрали вау-коллекцию посуды и выпустили альбом-ликбез Entertaining Haute Couture?

Книга «Елки Haute Couture», Дом книги, 12 500 руб.
Фото предоставлено Марией Гусевой

Книга «Елки Haute Couture», Дом книги, 12 500 руб.

Ольга Гусева, Мария Гусева
Фото предоставлено Марией Гусевой
Ольга Гусева, Мария Гусева

Отдел моды Собака.ru расспросил Марию Гусеву о работе над книгой «Елки Haute Couture» (спойлер: наряжали елку семь раз!), любимых референсах в столовом сет-дизайне и секретах безупречной сервировки. 

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Иллюстрация из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Иллюстрация из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Мария Гусева:

Гуру сервировки и соавтор книги «Елки Haute Couture»

После выхода первого издания Entertaining Haute Couture мы планировали выпуск второй части и даже начали съемки. Но в декабре 2024 года во время зимних мастер-классов задумались, как же не просто придумывать темы именно для новогодних сервировок. Мы решили сделать готовый гид «Елки Haute Couture», собрав в одном издании все идеи, которые вдохновляли нас годами: сочетания цветов, необычные элементы декора, атмосферные композиции. Более того, в книгу мы включили идеи для оформления елки и несложные, но эффектные рецепты из нашего семейного архива.

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Рецепт из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Рецепт из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Поскольку идея книги «Елки Haute Couture» пришла совершенно спонтанно, работа шла в турбо режиме. За время съемок мы семь раз собирали и разбирали новогоднюю елку, а для китайской сервировки нарядили отдельное дерево для декора стола.

Мы никак не могли определиться с форзацом книги, как вдруг на винтажном рынке в Лондоне мама нашла потрясающей красоты редкий платок Hermes Joies D’Hiver с изображением различных новогодних сцен. На аукционе разыгралась целая борьба за этот уникальный артефакт: сначала его перекупила одна дама, но как только узнала, для какой цели нам нужен платок, без раздумий уступила ради искусства. 

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

В книге «Елки Haute Couture» мы показали нашу уникальную коллекцию посуды Christofle, Bernardaud, Baccarat, Lalique и Christian Dior в сочетании с редкими винтажными предметами. Мне больше всего нравится сервировка «Щелкунчик в джазе» — сочетание классической рождественской сказки с ревущими двадцатыми и эпохой Гэтсби. А мамина любимая — «Однажды в Версале», посвященная Рождеству во Франции и ее любимому Людовику XIV, который ввел в королевский обиход экономику роскоши с пышными балами и застольями. 

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка — это театральное представление, которое всегда должно быть продумано заранее: от темы и цветовой гаммы до мелочей вроде колец для салфеток или свечей. Вот пять секретов идеальной сервировки: 

  • Баланс хрусталя, фарфора и серебра на столе. 
  • Важно cочетать элементы так, чтобы ни один не перетягивал на себя внимание. Если декор насыщенный, посуда может быть сдержанной. Если скатерть яркая — дополнения стоит выбирать спокойнее. 
  • Игра материалов и текстур украшает сервировку: фарфор, серебряные приборы, льняные салфетки, хрусталь с легким узором или золотом — вместе создают объем и глубину, которые невозможно получить одним элементом. 
  • Естественность — даже самая торжественная сервировка должна оставаться живой: необходимы ветки зелени, фрукты и только живые цветы.
  • Главный секрет — любовь к процессу. Сервировка — не просто оформление стола, а, прежде всего, удовольствие от процесса. Это чувствуют гости.
Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»
Фото предоставлено Марией Гусевой

Сервировка из книги «Елки Haute Couture»

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Мария Гусева, Ольга Гусева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: