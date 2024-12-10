Как Ольга и Мария Гусевы собрали вау-коллекцию посуды и выпустили альбом-ликбез Entertaining Haute Couture?

Сейчас принято пить шампанское из винных бокалов, и модные сомелье предают анафеме креманки. Но я все равно предпочитаю флюты или креманки Mille Nuits и Vega от Baccarat. Раньше я любила прозрачный хрусталь, чтобы видеть оттенок подаваемого шампанского, но сейчас обожаю цветной. И не стоит забывать про ведра для шампанского! У меня их шесть — хрустальные от Lalique и St. Louis, а также Tiffany и антикварные с посеребрением.

Русского фарфора у меня не так много. Дочери Маше на новоселье я подарила сервиз «Царский» из коллаборации ИФЗ с модельером Татьяной Парфеновой — роспись на нем напоминает горностаевую мантию. Часто использую при сервировке скульптуры Императорского фарфорового завода — птиц или балерин. Недавно я решила собрать «сетку-блюз»: это рисунок как на знаменитом кобальтовом сервизе — символе Ленинграда, но розовый. Когда художница Анна Яцкевич создавала «кобальтовую сетку» в память о блокадных днях — окна заклеивали крестнакрест, чтобы они не разбились от обстрелов — то имела в референсах первый российский сервиз «Собственный», который изобретатель фарфора Дмитрий Виноградов сделал для императрицы Елизаветы Петровны. На нем как раз и была розовая сетка.