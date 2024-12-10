Как Ольга и Мария Гусевы собрали вау-коллекцию посуды и выпустили альбом-ликбез Entertaining Haute Couture?

Фэшн-дивы и большие поклонницы бренда Christian Dior Ольга и Мария Гусевы собрали уникальную коллекцию посуды и выпустили альбом Entertaining Haute Couture c авторскими сервировками: сотни идей, как декорировать стол — от парадного обеда до пикника на море.
Мария и Ольга Гусевы
Ольга Гусева, бизнесвумен и филолог, собрала уникальную коллекцию посуды, столового серебра и хрусталя, которая не пылится в серванте: с дочерью Марией, специалистом по пиару, она выпустила альбом-ликбез Entertaining Haute Couture (чтобы ваш сет-дизайн всегда раздавал арт+фэшн-вайбы) с наглядными иллюстрациями. К авторским сервировкам с музейным фарфором Le Tallec и Meissen Мария и Ольга подобрали парные луки — от халатов ручной работы the mató к сервизу Voyage en Ikat от Hermes до любимых платьев Christian Dior к «Парадному обеду». Повторить не получится, вдохновиться — вполне.
Где искать шедевры Le Tallec и ИФЗ и что такое батлер и рюмочная передача —объясняет Ольга Гусева
Моя коллекция посуды началась с того, что мне захотелось купить антикварную фарфоровую кофейную чашечку. Но обязательно с золотым узором! Именно такая как нужно нашлась у Le Tallec: французский художник Камиль Ле Таллек до самой своей смерти в 1991 году управлял парижским ателье, где по его эскизам на заказ вручную выполняли сервизы в традиции Севрской мануфактуры: для короля Марокко Мухаммеда V, королевы Нидерландов Беатрикс и других аристократических особ. Так вот, хотя чашечка приехала в Петербург из Франции разбитой вдребезги, я уже была всерьез увлечена этим брендом. С помощью арт-дилеров я буквально поштучно стала искать по аукционам сервизы Baron Jourdan и «Райские птицы». Многие предметы подписаны именами тех, для кого были сделаны, например, «для маркизы де Севинье». В мастерской Ле Таллека фарфор расписывали золотыми пастами. А когда бренд был продан компании Tiffany в 1990-х, мастера стали работать в технике деколь — переносили рисунок на фарфор с бумажной основы. Но все равно это очень красивая посуда, которую сложно найти: почти все находится в Америке. За каждым предметом Le Tallec идет настоящая охота. И черный сервиз в стиле шинуазри периода Tiffany я все-таки хочу попробовать собрать, чтобы закрыть гештальт. Покупаю по крупицам: за семь лет мне попалось всего пять тарелок из самого редкого их сервиза «Райские птицы». Но кое-что я нашла: две супницы, бульонные и десертные тарелки, кофейные пары.
Фарфором Le Tallec я пользуюсь очень редко, это музейного качества вещи, а у нас в доме часто бьется посуда. Поэтому он убран в сервант, как и редкий сервиз Voyage en Ikat от Hermes — его перестали выпускать, когда цена на предметы устремилась в космос из-за того, что они покрыты 18-каратным золотом. Тут же в серванте проживают тарелки и супница из «Лебединого сервиза»: один из самых известных столовых сетов на сто персон был изготовлен в 1742 году для управляющего Мейсенской мануфактурой — премьер-министра Саксонии графа Генриха фон Бюля. Карл Лагерфельд как-то сказал: «Тарелкам я доверяю только мейсенским». И можно его понять. На каждый день я сервирую венгерский фарфор Herend или лиможский Bernardaud.
«Мы делаем не сервировки, а спектакль, который никогда не повторяется»
Конечно же, хороший фарфор требует столовых приборов с провенансом. Выручает стальной набор от Christofle: выглядит великолепно, можно мыть в посудомойке и он не царапается. Но я обожаю серебро, антикварное и современное — тот же Christofle или Puiforcat. Прислуги, как в сериале «Аббатство Даунтон», у меня нет, поэтому раз в месяц я полдня начищаю серебро специальными средствами, пастой или лосьонами. Очень нравится сочетание серебра с перламутром, особенно изящные предметы вроде ложечки для оливок или лопатки для спаржи. В моей коллекции есть предметы, которые вызывают вопросы гостей. Например, рюмочная передача: все принимают ее за салатницу. Волнистые края предназначены для фиксации рюмок, а в саму чашу кладут лед — так бокалы остаются холодными. Иногда требуют пояснений нож для мороженого или батлер, тихий дворецкий — фарфоровая емкость для фантиков от конфет, крошек и чайных пакетиков. Ароматницу узнают чаще.
В черно-белой сервировке «В бананово-лимонном Сингапуре», которая посвящена, как несложно догадаться, поэту Александру Вертинскому, солируют предметы Baccarat — тортница, икорницы, вазы Eye, бокалы и подсвечники Massena, а оркестрируют их тарелки Malmaison Platin от Christofle. Задают тон столу статуэтки Пьеро
Для сервировки под на- званием «Показ Haute Couture» выбран сервиз с четырехлистником и хрусталь со знаковым орнаментом каннаж Christian Dior, а на зеркальном подиуме дефилируют коллекционные фигурки Miss Lanvin. Кукольный домик сделан на заказ в Петербурге
Хрустальное ведро для шампанского Lalique — альтернатива привычным с посеребрением
Сейчас принято пить шампанское из винных бокалов, и модные сомелье предают анафеме креманки. Но я все равно предпочитаю флюты или креманки Mille Nuits и Vega от Baccarat. Раньше я любила прозрачный хрусталь, чтобы видеть оттенок подаваемого шампанского, но сейчас обожаю цветной. И не стоит забывать про ведра для шампанского! У меня их шесть — хрустальные от Lalique и St. Louis, а также Tiffany и антикварные с посеребрением.
Русского фарфора у меня не так много. Дочери Маше на новоселье я подарила сервиз «Царский» из коллаборации ИФЗ с модельером Татьяной Парфеновой — роспись на нем напоминает горностаевую мантию. Часто использую при сервировке скульптуры Императорского фарфорового завода — птиц или балерин. Недавно я решила собрать «сетку-блюз»: это рисунок как на знаменитом кобальтовом сервизе — символе Ленинграда, но розовый. Когда художница Анна Яцкевич создавала «кобальтовую сетку» в память о блокадных днях — окна заклеивали крестнакрест, чтобы они не разбились от обстрелов — то имела в референсах первый российский сервиз «Собственный», который изобретатель фарфора Дмитрий Виноградов сделал для императрицы Елизаветы Петровны. На нем как раз и была розовая сетка.
Как сервировать гастрономический спектакль и при чем здесь Агата Кристи: Ольга Гусева — о самом главном
Сервировками я увлекаюсь давно, но тема красиво накрытого стола стала дико актуальной в пандемию. Во время локдауна я начала готовить тарты татен и наполеоны по рецептам блогера-кондитера Александра Селезнева, известного как шеф Алекс Монако: накрывала стол, фотографировала до того, как сладкое успевало исчезнуть, и выкладывала в соцсети. Там я получила шквал восхищенных комментариев. Мои домашние сервировки сильно отличаются и от ресторанных, и от протокольных. Я нарушаю правила, но меня это не смущает: мне нужна красивая картинка. Правила я изучаю внимательно: перед тем, как накрыть стол «Гейши» для съемки Собака.ru, я консультировалась у специалиста по традициям японской сервировки, прочла книги про этикет, культуру и обычаи страны.
Мария и Ольга Гусевы специально для Собака.ru сделали сервировку «Гейши». Центр композиции заняла посеребренная французская антикварная жардиньерка с цветочной композицией, а за тему отвечают статуэтки гейш испанской мануфактуры Lladro, хрустальный дракон Baccarat и крупные декоративные жемчужины. Лиможский сервиз поддер- живают серебряные палочки Christofle и хрустальные бокалы St. Louis
Дело в том, что если ты занимаешься сервировками, то не можешь ограничиться только знаниями о мануфакурах. Сервировки — это всегда микс впечатлений из кинематографа, литературы, географии, истории. Я по образованию филолог, Маша — дипломат и пиар-специалист, гуманитарный профиль очень помогает. Бывает, я вижу предмет и он сразу дает мне идею для сет-дизайна, а дальше я начинаю ее развивать. Иногда это даже не вопрос одного года. «Гейши» «зрели» года три с момента, когда мне в руки попала первая фарфоровая статуэтка испанской мануфактуры Lladro — сейчас их в моей коллекции уже десять. К ним идеально подошел лиможский чайный сервиз, расписанный в японском стиле, который я когда-то нашла на антикварном рынке в Бельгии. Каждая сервировка — большой труд. Недавно мы давали мастер-класс, тему которого задала ваза из сервиза «Мечты о Ниле» лиможской мануфактуры Haviland. Я поняла, что буду делать круиз на «Карнаке», как в романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Пересмотрела все экранизации, перечла роман, а также книги по египтомании, ар-деко и моде. Особенно интересной оказалась книга петербургского искусствоведа Ольги Хорошиловой «Молодые и красивые. Мода двадцатых годов» — рекомендую.
Ольга и Мария Гусевы сфотографированы в своей квартире на набережной реки Мойки. Именно в этой гостиной снята большая часть сервировок их альбома Entertaining Haute Couture
Шляпы Eugenia Kim и скиапарелли-вайб для арт-бука Entertaining Haute Couture — рассказывает Мария Гусева
Уникальность наших сервировок не только в том, что у нас есть своя коллекция посуды — прокатная не дает нужного флера и глубины, но еще и в том, что мы режиссируем целый спектакль, который никогда не повторяется. Кстати, чтобы сделать интересный сет-дизайн, не обязательно иметь пять сервизов на сто персон. Именно поэтому я и придумала сделать наш арт-бук Entertaining Haute Couture. В России в книжных магазинах нет отдела по сервировке, книг на эту тему почти не найти. Что тут говорить: множество изданий, которые мы везли со всего мира, оказались малоинформативными. Пособий по столовому этикету — куда поставить бокал и положить вилку — хватает, а вот вдохновляющих идей почти нет: все одинаково «пинтерестное». Конечно, наши сервировки невозможно повторить, но в книге Entertaining Haute Couture каждый читатель обнаружит десятки идей и референсов, а главное, поймет принципы, по которым можно накрыть небанальный стол. Забавно, что нам позвонили из типографии и предложили: «Это так красиво, давайте напишем на обложке “часть первая”. Ваш проект точно требует продолжения». Мы подумали и согласились.
Для своей книги Entertaining Haute Couture Ольга и Мария Гусевы составили 18 авторских сет-дизайнов — от пасхального стола до парадного обеда. Все они собраны из их собственной коллекции посуды.
Важно! В уникальных сервировках для книги Entertaining Haute Couture Ольга и Мария Гусевы использовали исключительно собственную (максимально впечатляющую!) коллекцию посуды, хрусталя и столового серебра
Чайно-кофейный стол «Однажды в Версале» вдохновлен, конечно же, Марией-Антуанеттой (пирамиды из профитролей!). А декорирован сервизом «Райские птицы» Le Tallec и хрусталем St. Louis с золотым кантом
Сервировку Happy Birthday Ольга сделала втайне от дочери накануне ее дня рождения. Розовые воздушные шары и сервиз Aux Oiseaux от Bernardaud произвели вау-эффект
Если первый том — сервировки в одной петербургской квартире, то во втором мы задумали сфотографировать наш сет-дизайн в разных локациях. Это оказалось вызовом: транспортировка посуды — хлопотное и затратное дело. Предметы бьются, мы уже сами научились делать простую реставрацию, потому что очередь к мастерам может занимать несколько месяцев. Но никакими трудностями нас уже не остановить. Недавно мы снимали «виноградную сервировку»: антикварные вазоны, вокруг которых и закрутился этот сюжет, весили килограмм по двадцать. Так у нас в хозяйстве появилась тележка — сдвинуть их не было никакой возможности. Сложной в реализации оказалась идея «Трибьют Сальвадору Дали» — мама придумала ее, купив винтажную брошь Schiaparelli 1930-х в виде лобстера и вдохновившись платьем с лобстерным же принтом Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской. Сет сложился быстро — французский винтажный сервиз, расписанный креветками, бокалы St. Louis, винтажная вьетнамская деревянная ваза, покрытая красным лаком, и тяжеленное хрустальное блюдо Daum в виде лобстера — все это я притащила из Петербурга на Кипр буквально на себе, потому что мы захотели снять эту историю на пляже. Если с композицией из томатов и заказом вина невероятно голубого цвета Mediterranean, которое делает всего одна винодельня в мире, мы справились легко, то вот сварить живых лобстеров оказалось задачей со звездочкой. Мы и они претерпели! Но все случилось. Еще важно, что в книге Entertaining Haute Couture мы сочетаем искусство сервировки с модой: не только используем коллекции посуды от фэшн-брендов вроде нашего любимого дома Dior, но и сами снимаемся, тематически наряжаясь. Для «Сюрреалистов» мы выбрали огромные шляпы Jacquemus и Eugenia Kim и резиновые хозяйственные перчатки в розах.
Если мама генерирует идеи и читает тематические лекции, то я веду продюсирование: организую мастер-классы, съемки, сервировки, готовлю к выпуску книги и тексты для них. Кстати, к нам можно обратиться для оформления частного мероприятия. Даже на основе той посуды, которая есть у заказчика, мама всегда придумает что-то выдающееся. Недавно был интересный опыт: мы сделали роскошный сеттинг стола для кипрского бутика премиальной посуды — по случаю презентации коллекции посуды Carretto. Мы заказали пирамиды из лимонов, каждая из которых была сложена из восьмидесяти плодов, обернули чиабатты итальянским кружевом, составили в красной вазе муранского стекла Venini цветочную композицию. Эффект был таким, что приглашенные смели в бутике абсолютно все. Кстати, обойтись без цветов невозможно, это важнейшая часть сервировки. Чаще всего мы не обращаемся к флористам, делаем сами. Бывает, что цветы — самая дорогая строка в бюджете, поэтому сейчас появилась тенденция расставлять не громоздкие сложные букеты, а небольшие вазочки с одним цветком. А еще использовать инсталляции из овощей — очень экономичный, но при этом максимально эффектный вариант!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Антон Рудзат
Свет: Василий Кабайлов Skypoint
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