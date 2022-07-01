Финальная распродажа IKEA стартует позже планируемого. Для покупателей товары станут доступны с 5 июля — и только онлайн.
Ранее датой начала финальной онлайн-распродажи IKEA СМИ называли 1 июля. Как пишут «Известия», ее старт перенесли — сейчас он запланирован на 5 июля. Сотрудники компании отмечают, что магазины и сервисные центры будут работать до 31 августа: «продавать будут до последнего, пока склады не опустеют».
IKEA дала старт последней распродаже перед закрытием магазинов 27 июня. С того дня принять участие в ней пока что могут сотрудники компании. Несмотря на это, россияне начали активные поиски работников IKEA, чтобы успеть «купить очень много мебели». За обладание вожделенными товарами они готовы отдать до 25 тысяч рублей.
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