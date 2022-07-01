IKEA дала старт последней распродаже перед закрытием магазинов 27 июня. С того дня принять участие в ней пока что могут сотрудники компании. Несмотря на это, россияне начали активные поиски работников IKEA, чтобы успеть «купить очень много мебели». За обладание вожделенными товарами они готовы отдать до 25 тысяч рублей.